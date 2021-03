Ci saranno tanti colpi di scena nelle nuove puntate di Beautiful in onda su Canale 5 la settimana dal 12 al 18 aprile 2021. In particolare Sally inizierà a stare male e a soffrire di preoccupanti sintomi. L'unica con la quale si confiderà sarà Katie, alla quale farà giurare di mantenere il segreto.

Nel frattempo, Quinn non perderà tempo per minacciare Brooke, ancora al centro della sue gelosie. Steffy invece sarà sul punto di dire a Hope la verità sul bacio con Liam, se un imprevisto non la interrompesse sul più bello.

Hope ingannata da Steffy e Thomas: anticipazioni Beautiful dal 12 al 18 aprile 2021

Liam si è messo in un gran pasticcio. Steffy lo ha baciato, ma non sa che si tratta di una trappola organizzata da Thomas per far tornare Hope tra le sue braccia. Ignara di tutto, la giovane Logan si crogiola nel proprio dolore, pensando a quanto sia stata sprovveduta a sottovalutare la sua nemesi femminile.

Steffy tuttavia inizia a pentirsi di aver dato retta alle follie del fratello e così proverà a raccontare tutto a Hope. Un imprevisto, però, fermerà le sue lodevoli intenzioni. Intanto, a dare dei consigli a Liam sulla sua non proprio tranquilla vita sentimentale ci penserà Bill.

Eric riferisce a Quinn brutte notizie su Shauna

Thomas costringerà la sorella a non rivelare nulla a Hope in merito al loro inganno; nello stesso tempo, continuerà a far credere a tutti di essere innamorato di Zoe, così da allontanare ogni sospetto.

Ridge si confiderà con Steffy, raccontandole dei suoi baci passionali con la bella Fulton. Shauna è anche nei pensieri di Eric - anche se in modo decisamente diverso - che corre da Quinn per metterla al corrente di brutte notizie sul suo conto.

Si infiammerà l'antica rivalità tra Quinn e Brooke. Come raccontano le anticipazioni di Beautiful, Fuller sarà chiara con la sua rivale: se continuerà a intromettersi nella vita di Eric, la farà fuori.

Sally ha gravi problemi di salute e mente a Wyatt

Inizia una nuova storyline nelle puntate di Beautiful dal 12 al 18 aprile su Canale 5, in cui la protagonista sarà Sally. Wyatt e Steffy iniziano a notare degli strani comportamenti, anche se la bella Spectra proverà a minimizzare per non farli preoccupare.

Steffy sarà la confidente di Wyatt, turbato dal fatto che Sally non abbia accettato lo stato della loro relazione.

La verità è che la sua fidanzata sta male. L'unica alla quale confiderà le sue paure sarà Katie, che le prometterà di non farne parola con nessuno.

In tutto ciò Flo coglierà l'occasione per stare vicino a Wyatt, intuendo che tra lui e Sally le cose non stiano poi andando nel migliore dei modi.