Prosegue l'appuntamento in prima visione con la soap Tempesta d'amore e le anticipazioni delle nuove puntate in onda dal 15 al 21 marzo 2021 rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena. Occhi puntati in primis sul tanto atteso raduno di auto d'epoca che si svolgerà al Furstenhof. Werner sarà al settimo cielo, convinto e fiducioso del fatto che tutto andrà nel migliore dei modi. Non sa, però, che è in arrivo per lui l'ennesima batosta e anche questa volta potrebbe esserci lo zampino della perfida Ariane.

Anticipazioni Tempesta d'amore 15-21 marzo 2021: Werner nei guai

Nel dettaglio, a poche ore dall'inizio del famoso raduno di auto d'epoca, Werner farà una scoperta scioccante: il contratto per le assicurazioni delle auto non è mai stato ricevuto e proprio in quel momento scoppierà un devastante incendio.

All'interno del garage contenente le auto che avrebbero preso parte al raduno, qualcuno appiccherà il fuoco, al punto da distruggere tutto.

La notizia si diffonderà subito all'interno del Furstenhof e farà preoccupare moltissimo Franzi, la quale temerà che possa essere successo qualcosa di brutto a Tim. Sarà proprio in quel momento, che la ragazza si renderà conto di provare ancora dei forti sentimenti per il suo ex e quindi maturerà la decisione di partire al più presto con Steffen.

Werner accusa suo figlio Robert per l'incendio

E poi ancora le anticipazioni delle nuove puntate di Tempesta d'amore al 21 marzo 2021, rivelano che Christoph si dirà convinto che dietro il fatidico incendio si celi lo zampino di Ariane.

Robert proverà così a convincere suo padre di questa tesi ma Werner si scaglierà contro il figlio, chiedendogli di assumersi le sue responsabilità di fronte a quello che è accaduto.

Tale assurdità spingerà Robert e Christph ad unire le loro forze per fare in modo che Werner creda alla loro versione dei fatti e ritenga Ariana colpevole di quello che è successo al Furstenhof.

Intanto, però, la dark lady della soap opera tedesca non intende affatto arrendersi. Gli spoiler delle nuove puntate di Tempesta d'amore in programma fino al prossimo 21 marzo, rivelano che Ariane punterà il dito contro Werner e Robert, accusandoli di essere i due veri responsabili dell'incendio.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Ariane mette nei guai Robert e Werner: anticipazioni Tempesta d'amore 15-21 marzo

I sospetti della donna potrebbero essere letali per Werner e suo figlio, visto che in mancanza del contratto assicurativo, il Furstenhof rischia seriamente di finire nei guai.

Intanto Paul valuta la possibilità di prendere un congedo non retribuito, al fine di rimanere ancora al Furstenhof e proseguire il suo lavoro di preparatore atletico dopo aver fatto il giro del mondo.