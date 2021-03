Le anticipazioni della famosa soap opera Beautiful sono ricche di sorprese per i fan affezionati. Nelle puntate che andranno in onda da lunedì 8 a venerdì 12 marzo, Thomas Forrester continuerà ad avere un comportamento alquanto ambiguo e saranno molte le persone che non crederanno nella sua buona fede. Steffy, però, vorrà dare fiducia al fratello e proverà a credergli, mentre Ridge cercherà di convincere Brooke a perdonare definitivamente il figlio. La richiesta del Forrester turberà e non poco la Logan. Successivamente Thomas sarà desideroso di mostrare i suoi cambiamenti, così farà assumere Zoe Buckingham alla Forrester Creations.

Anticipazioni Beautiful: Liam chiede aiuto a Zoe

Nelle puntate di Beautiful che verranno trasmesse dall'8 al 12 marzo, Brooke e Liam cercheranno di convincere Hope a stare lontana da Thomas, ma la donna nonostante gli avvertimenti continuerà a frequentarlo. La giovane Logan, però, cambierà idea riguardo lo stilista per la sua linea "Hope for the future" e comincerà a guardarsi intorno, ma per lei non sarà molto facile. Nel frattempo Liam penserà di farsi aiutare da Zoe, per cercare di capire le reali intenzioni di Thomas e dovrà trovare il modo per far riassumere la ragazza alla Forrester Creations.

Ridge chiede a Brooke di perdonare Thomas

Liam continuerà con il suo piano nei confronti di Thomas e cercherà un modo per far tornare Zoe presso la Forrester: Hope sembrerà contraria, mentre Steffy si mostrerà fiduciosa.

Nel frattempo tutti quanti saranno notevolmente turbati per l'atteggiamento di Thomas, ma sua sorella accetterà di credergli pur di stare tranquilla. In seguito Ridge cercherà, ancora una volta, di convincere Brooke a perdonare Thomas, ma la Logan sarà assai avvilita dall'ennesima richiesta dell'uomo.

Zoe viene assunta alla Forrester Creations

Thomas vorrà dimostrare di essere cambiato, così farà assumere Zoe presso la Forrester Creations.

Nel frattempo, in molti non crederanno alla buona fede del giovane, bensì penseranno che il suo nuovo comportamento, sia soltanto un modo subdolo per avvicinarsi nuovamente a Hope. In seguito la giovane Logan arriverà alla Forrester e Thomas la bacerà all'improvviso davanti a Zoe.

