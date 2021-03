Hanno suscitato scalpore le dichiarazioni, rilasciate a Live - Non è la D’Urso, di Pietro Delle Piane riguardo alla sua esperienza a Temptation Island. Il compagno di Antonella Elia, all’interno del reality dei sentimenti, ha affermato che avrebbe solo recitato un copione. Affermazioni che gli sono valse non solo la denuncia da parte della Fascino Pgt di Maria De Filippi ma anche la disapprovazione del conduttore Filippo Bisciglia, quest'ultimo sui social non ha nascosto il suo rammarico.

Delle Piane: 'A Temptation ho recitato un copione' e scoppia il caos

Pietro Delle Piane, fidanzato di Antonella Elia, con la quale aveva partecipato all'edizione estiva di Temptation Island, è finito nella bufera a causa di alcune dichiarazioni rilasciate nel talk domenicale di Barbara D’Urso.

L’attore infatti, si è lasciato sfuggire una frase che ha scatenato il caos. Nel dettaglio ha dichiarato che all’interno del programma prodotto dalla Fascino Pgt di Maria De Filippi avrebbe recitato un copione, lasciando tutti di stucco. Come ricordano i telespettatori, alla fine del suo percorso nel reality dei sentimenti, lui e Antonella si erano lasciati. Le parole pronunciate a Live, non sono passate inosservate e anche il conduttore di quell’edizione di Temptation Island a cui ha fatto riferimento Pietro, è intervenuto sui social per dire la sua.

Filippo Bisciglia dopo le esternazioni di Pietro: 'Ci sono rimaste male'

Attraverso una storia su Instagram, Filippo Bisciglia non ha nascosto la sua delusione dopo aver ascoltato le esternazioni di Pietro Delle Piane, tanto da scrivere: “Il giorno dopo il falò ti sono stato vicino, ti ricordi?".

“Quando hai detto ho recitato un copione ci sono rimasto male Anche le tue lacrime erano un copione?" ha detto Bisciglia.

Dal post di evince la delusione del conduttore per un concorrente a cui era stato particolarmente vicino in un momento di difficoltà. Lo stesso ha poi proseguito dicendo che avrebbe preferito che l'ex concorrente parlasse dello sconforto e delle lacrime che lo avevano colto in quei giorni dopo la rottura con Antonella, invece che minare la credibilità di Temptation Island.

Fascino Pgt querela Pietro Delle Piane: 'Gravi esternazioni'

Le dichiarazioni di Pietro Delle Piane, come già anticipato, hanno avuto immediate ripercussioni. Non è tardato ad arrivare un comunicato della Fascino Pgt in cui la società responsabile di Temptation Island condanna, senza se è senza ma, le gravi esternazioni di Pietro che mettono in dubbio l’autenticità del programma, decidendo quindi di dare mandato ai legali per salvaguardare il buon nome della società.

Il tutto nel rispetto del pubblico che da anni segue numeroso il programma. Nella nota di legge anche: “Rimane lo stupore di vedere per l’ennesima volta tutto questo all’interno di programmi Mediaset”, parole che suonano come una frecciata a Barbara D’Urso la quale si è dissociata dalle dichiarazioni di Pietro Dalle Piane, ma lo ha fatto solo in un secondo momento .