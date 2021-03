Lunedì 15 marzo prende il via la nuova edizione de L'Isola dei Famosi, condotta per la prima volta da Ilary Blasi. La moglie di Francesco Totti tornerà in televisione dopo più di un anno di assenza dal piccolo schermo. Sul web e sui social iniziano a circolare le indiscrezioni riguardo i compensi e i cachet che riceveranno i partecipanti. In tanti si chiedono quanto percepiscano i 16 naufraghi pronti a lanciarsi dall'elicottero, gli opinionisti in studio e soprattutto la conduttrice. Dalle voci non confermate diffuse in queste ore, si tratterebbe di compensi stellari. Ilary Blasi percepirebbe circa 50 mila euro a puntata.

L'inviato in Honduras Massimiliano Rosolino invece ne riceverebbe 30 mila per ogni appuntamento settimanale con l'Isola dei Famosi.

Tommaso Zorzi convinto a essere opinionista grazie a un compenso altissimo

In studio non mancheranno gli opinionisti pronti a dire la loro sull'avventura dei naufraghi. Ad affiancare Ilary Blasi ci saranno Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e il vincitore del Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi. Pare che quest'ultimo fosse indeciso fino all'ultimo se accettare oppure no. Stando alle indiscrezioni, a convincerlo sarebbe stato proprio il cachet stellare che gli è stato offerto da Mediaset. L'influencer venticinquenne dovrebbe percepire 50 mila euro a puntata. A Iva Zanicchi invece ne andrebbero 20 mila mentre Elettra Lamborghini ne percepirebbe 25 mila.

I cachet stellari dei 16 naufraghi dell'Isola dei Famosi

Come in tutti i reality show, ogni concorrente percepisce un compenso diverso a puntata. Il cachet viene calcolato in base alla popolarità del personaggio e ovviamente al tempo di permanenza sull'Isola dei Famosi. Il compenso più alto pare spetti all'ex fidanzata di Matteo Salvini, Elisa Isoardi.

Alla conduttrice andrebbero 15 mila euro a settimana. Seguirebbero poi Daniela Martani e il visconte Guglielmotti con 12 mila euro. Per quanto riguarda gli altri naufraghi, Vera Gemma, Brando Giorgi, Valentina Persia, Beppe Braida, Paul Gascoigne, Roberto Ciufoli, Giles Rocca e Beppe Braida, il loro compenso oscillerebbe dai 7 ai 10 mila euro a settimana.

Compensi nettamente inferiori per i naufraghi più giovani e meno conosciuti. A queste cifre poi si aggiunge il montepremi finale di ben 100.000 mila euro. La metà però sarà devoluta in beneficenza a un ente, un'associazione scelta dal vincitore del reality.