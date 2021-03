Le anticipazioni americane della famosa soap opera Beautiful sono ricche di sorprese per i fan affezionati. Nelle puntate che andranno in onda prossimamente in Italia, Steffy penserà di aver trovato finalmente l'uomo giusto per lei, il dottor John Finnegan, ma sarà ignara del suo lato oscuro. La storia d'amore tra la Forrester e il medico andrà a gonfie vele, almeno finché Steffy non deciderà di fare il test del dna del suo bambino. Dopo aver ricevuto il risultato del test di paternità, nulla sarà più lo stesso nella vita di Steffy: Finnegan infatti scoprirà di non essere il padre del bambino che porta in grembo la giovane Forrester e da quel momento impazzirà totalmente.

Steffy infatti scoprirà che è Liam Spencer il padre del suo bambino e da quel momento la sua vita cambierà per sempre.

Steffy scopre che Liam è il padre del suo bambino

Nelle puntate di Beautiful, che verranno trasmesse prossimamente in Italia, il rapporto tra Steffy e John, dapprima idilliaco, cambierà totalmente. La coppia si troverà ad affrontare un bel problema: dopo che la giovane Forrester ha scoperto di essere incinta, ha deciso di fare il test del dna del bambino e ha appurato una sconvolgente realtà. Steffy infatti ha scoperto che il padre del bambino non è il dottor Finnegan, come ha creduto fino a quel momento, bensì Liam Spencer. La giovane Forrester infatti si è concessa una notte di passione con il suo ex marito, ma non credeva che l'uomo potesse essere il padre del suo bambino.

Poco dopo Steffy annuncerà la novità al suo compagno John e avrà così inizio un incubo terribile per la stilista.

Steffy viene sequestrata da John Finnegan

John Finnegan non prenderà bene il fatto di non essere il padre del bambino di Steffy e trasformerà completamente il suo carattere da gentiluomo. Il medico sarà convinto che Steffy sia ancora innamorata di Liam e si sentirà umiliato e usato dalla donna.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

In seguito John farà di tutto pur di allontanare Liam dalla sua amata ma, a causa della forte gelosia, non riuscirà più a ragionare in maniera lucida. Steffy non riconoscerà l'uomo di cui si era innamorata e sarà meravigliata dal suo strano comportamento. Per evitare che la sua fidanzata incontri Liam, il dottor John Finnegan cambierà tutte le serrature della casa sulla scogliera e, in preda al delirio, sequestrerà Steffy.

Liam preoccupato per Steffy

Liam sarà assai preoccupato per Steffy, non essendosi mai fidato di John Finnegan e non avendo mai creduto alla sua buona fede. Quando Spencer scoprirà che il medico ha segregato Steffy dentro la villa, avrà la conferma alle sue paure e così si recherà immediatamente presso la scogliera. Liam pretenderà delle spiegazioni plausibili da parte di John, lo provocherà e gli chiederà se tanta rabbia non sia causata da un ossessione patologica nei confronti di Steffy. Dopo le insinuazioni del suo rivale, Finnegan perderà del tutto il controllo e si scaglierà duramente contro Liam, accusandolo di essere a sua volta dipendente da Steffy e di non volere che la donna sia felice al fianco di un altro uomo. Lo scontro tra Liam e John non farà altro che accentuare i problemi già esistenti tra i due uomini.