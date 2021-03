Domenica 4 aprile andrà in onda negli Stati Uniti sul canale americano AMC, la 22esima puntata della decima stagione di The Walking Dead, mentre in Italia, verrà trasmessa il giorno dopo, lunedì 5 aprile su Fox. Il titolo del finale di stagione è 'Here's Negan', il cui significato in italiano è 'Questo è Negan'. In particolare, in questo nuovo appuntamento Carol e Negan faranno un viaggio per ridurre le tensioni all'interno della comunità di Alexandria. In questa circostanza l'uomo ricorderà attraverso diversi flashback, diversi momenti del suo passato, tra cui quando si rifugiò con sua moglie Lucille in un bunker.

Il finale di stagione sarà dedicato a Negan e alle sue origini

Domenica 4 aprile andrà in onda in America, l'ultima delle 6 puntate bonus della decima stagione di The Walking Dead. Il protagonista di quest'ultimo appuntamento sarà Negan, personaggio tra i più amati della Serie TV, interpretato da Jeffrey Dean Morgan.

Nel trailer del finale di stagione di TWD abbiamo modo di vedere che Negan sarà costretto a vivere vicino a Maggie e suo figlio Hershel. Nel frattempo l'ex villain inizierà a riflettere su quanto è cambiata la sua vita rispetto a dodici anni prima, quando si era rifugiato insieme alla moglie Lucille in un bunker.

Quest'ultimo episodio della decima stagione è ispirato dal volume dei fumetti di Robert Kirkman, il cui titolo è 'Negan lives' e gli appassionati del personaggio avranno modo di scoprire nel dettaglio le origini del personaggio interpretato da Jeffrey Dean Morgan.

I flashback di Negan faranno conoscere sua moglie Lucille

Inoltre il canale americano AMC ha diffuso clip e trama di The Walking Dead 10×22, in cui abbiamo modo di vedere che Carol porterà Negan in un viaggio, sperando di ridurre al minimo la crescente tensione con Maggie.

In questo viaggio l'ex villain si renderà conto di tutti gli eventi che lo hanno portato a questo punto e prenderà una decisione molto importante sul suo futuro all'interno della comunità.

Intanto verranno anche mostrati alcuni flashback sul passato di Negan e i fan della serie e del personaggio avranno modo di vedere Lucille, la moglie dell'ex antagonista.

Quest'ultima sarà interpretata da Hilarie Burton, la moglie di Jeffrey Dean Morgan.

Riassunto The Walking Dead 10x21

Nel ventunesimo episodio della decima stagione di The Walking Dead, i protagonisti saranno ancora una volta Daryl e Carol. Tra i due ci sarà una sorta di resa dei conti sulla via del ritorno per Alexandria.

Poco dopo i due si separeranno e da un lato Daryl preferirà trascorrere del tempo in solitudine prima di rincasare, mentre Carol si dirigerà con Cane verso Alexandria.

Intanto nell'avamposto continueranno i lavori di ristrutturazione dopo l'invasione dei Sussurratori e ognuno cercherà di contribuire. Anche Carol cercherà il suo posto in questo processo e proverà a rendersi utile preparando una zuppa. Ovviamente però il cucinare per la donna sarà solo una scusa per risolvere i suoi problemi interiori.

Infatti, Carol dalla morte di Harry per mano di Alpha, ha compiuto tantissimi errori pur di eliminare la minaccia dei Sussurratori. Spesso però le mosse della donna si sono rivelate azzardate e hanno messo in pericolo anche i suoi compagni.

In particolare, Carol vorrà sentirsi nuovamente parte della comunità, ma si sentirà in colpa per aver fatto cadere i compagni nella trappola sotterranea dei Sussurratori e perdendo persino Connie sotto le maceria della caverna.