Andrà in onda lunedì 29 marzo alle 21:00 su Fox, canale 112 di Sky, il quinto dei sei episodi "bonus" della decima stagione di The Walking Dead. La serie di AMC si prepara anche per quest'anno a salutare i suoi fan, nell'attesa dell'undicesima e conclusiva stagione. Il penultimo degli episodi aggiuntivi vedrà per protagonisti ancora una volta la inossidabile coppia formata da Daryl (Norman Reedus) e Carol (Melissa McBride), alle prese con una profonda crisi nel loro rapporto di amicizia.

The Walking Dead: promo e trama dell'episodio 10x12

"Divergent", puntata 10x12 di "The Walking Dead" ("Troverai un modo" nell'edizione italiana), sposta nuovamente l'attenzione su due personaggi storici dello show, ovvero Daryl e Carol.

Nella loro ultima apparizione i due avevano viaggiato insieme nei boschi in cerca di provviste, quando hanno avuto uno scambio di opinioni rinfacciandosi alcune scelte del passato. I due, seppur profondamente legati da un rapporto di amicizia, sono ad un punto in cui fanno fatica a fidarsi completamente l'uno dell'altra. Nel corso della loro ricerca nei boschi, la coppia arriva ad un bivio e prende strade separate. Ognuno affronterà il viaggio in solitaria in maniera diversa, chiedendosi se l'amicizia con l'altro sia destinata a rompersi definitivamente o riuscirà a superare il momento di crisi. Carol deciderà di tornare ad Alexandria, dove farà di tutto per aiutare a rimettere in piedi la comunità dopo la guerra con i Sussurratori, mentre Daryl continuerà nella sua vita in solitaria nei boschi.

Anche Cane, fedele alleato a quattro zampe del personaggio interpretato da Norman Reedus, seguirà Carol, lasciando l'arciere totalmente isolato.

The Walking Dead: cosa è successo nell'episodio precedente

Lunedì 22 marzo è andato in onda l'episodio 10x20 di The Walking Dead, intitolato "Splinter" ("I miei amici" nell'edizione italiana), che ha spostato il focus sul nuovo gruppo apparso nella puntata 10x16, in quello che era stato pensato come finale di stagioni.

I soldati corazzati avevano infatti circondato Eugene, Ezekiel, Yumiko e Principessa, giunti sul luogo dell'appuntamento concordato via radio con la misteriosa Stephanie. I soldati, facenti parte di una comunità molto grande, catturano i quattro amici e li imprigionano separatamente in dei container.

La puntata segue più da vicino le vicende di Principessa, sottoposta ad un interrogatorio dai misteriosi soldati, interessati a conoscere di più il gruppo e capirne le intenzioni.

Principessa non risponde alle domande e viene picchiata dal soldato, prima di essere nuovamente imprigionata. La donna cercherà in tutti i modi di scappare, ma avrà a che fare anche con alcuni suoi problemi del passato. Pensando di parlare con Ezekiel in persona, Principessa colpisce il soldato e lo immobilizza, provando a scappare. Proprio in quel momento la donna realizza che Ezekiel è solo una sua allucinazione, che si materializza nuovamente subito dopo quando sta per scappare. Piuttosto che fuggire da sola e lasciare i suoi amici nelle mani dei misteriosi soldati, Principessa rientra nella sua cella, dove libera il soldato da lei picchiato in precedenza e risponde alle domande a cui non aveva risposto durante l'interrogatorio. A questo punto il soldato chiama a raccolta i suoi compagni.

Eugene, Yumiko ed Ezekiel sono incappucciati e vengono scortati dagli altri soldati vicino alla cella di Principessa. La puntata si chiude su questa scena, che lascia aperta ogni possibilità sul futuro dei quattro prigionieri e sulle intenzioni dei soldati e della comunità a cui fanno capo.