Giovedì 18 marzo sarà la giornata nazionale dedicata al ricordo delle vittime legate al Covid-19 e pertanto Amici di Maria De Filippi e Uomini e donne non andranno in onda. Al loro posto verrà trasmessa la soap Tv Una vita. I due programmi torneranno regolarmente in onda venerdì 19 marzo. Continua intanto la querelle tra la casa di produzione dei programmi di Maria De Filippi con Pietro Delle Piane, dopo le sue esternazioni contro Temptation Island di domenica sera a Live.

Uomini e donne e Amici non andranno in onda giovedì 18 marzo, ecco il motivo

Cambio di palinsesto per i programmi di Maria De Filippi nella giornata di giovedì 18 marzo.

Come riporta il sito DavideMaggio.it, Maria de Filippi non andrà in onda nel pomeriggio di giovedì né con Uomini e donne né con Amici 20. Il motivo è presto svelato. Giovedì è stata istituita la giornata nazionale per commemorare le vittime del Coronavirus e i due programmi di Maria non andranno in onda in segno di rispetto. Una scelta obbligata visto che, essendo programmi registrati, la produzione non ha potuto rieditare le puntate aggiungendo magari un commento o un ricordo per le vittime dell'epidemia.

Giornata della memoria per le vittime del Covid-19: Una vita al posto di U&D e Amici

Al posto di Uomini e donne e del daytime di Amici e solo per la giornata del 18 marzo, andrà in onda la soap Tv Una vita. Pomeriggio 5 invece, il talk pomeridiano di Barbara D'Urso andrà regolarmente in onda.

I programmi di Maria De Filippi riprenderanno la regolare messa in onda venerdì 19 marzo. L'iniziativa istituita a livello nazionale in ricordo delle vittime del Covid si celebra proprio il 18 marzo, giorno in cui un anno fa gli autocarri militari uscivano da Bergamo carichi di bare. La Giornata della memoria verrà quindi celebrata ogni anno in questa data, dando modo a ciascuno di commemorare e ricordare quanto avvenuto nel modo che ritiene più opportuno.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Maria De Filippi sbugiarda Pietro Delle Piane: pubblicati i video inediti del bacio con la tentatrice

Lo stop ai programmi di Maria de Filippi, arriva a pochi giorni dalle dichiarazioni di Pietro Delle Piane a Live Non è la D'Urso e in molti avevano pensato che la sospensione fosse in qualche modo legata alla controversia legale sorta tra la Fascino Pgt e il fidanzato di Antonella Elia.

Il sito DavideMaggio.it ha tenuto a precisare che la querelle sorta con Delle Piane non ha nulla a che vedere con la mancata messa in onda dei due programmi il 18 marzo. Per quanto riguarda le parole del fidanzato di Antonella che, da Barbara D'Urso aveva dichiarato di aver recitato un copione a Temptation Island, la produzione del reality ha deciso di mettere in rete i video mai andati in onda e che incastrerebbero l'attore e relativi al bacio tra lui e la tentatrice Beatrice.