La puntata di Uomini e donne andata in onda oggi 24 marzo è stata ricca di colpi di scena. Gemma Galgani è caduta dalle scale ferendosi alle gambe. Alla vista del sangue, Maria De Filippi si è allarmata e ha fatto intervenire il medico. Per la dama torinese fortunatamente nulla di grave, tanto che è tornata in studio giusto in tempo per assistere all'abbandono di Maurizio.

Gemma si fa male cadendo dalle scale, Maria chiama il medico

Oggi a Uomini e donne, Gemma Galgani è stata suo malgrado protagonista di un incidente. Al termine della passerella, è scivolata sugli ultimi scalini cadendo a terra.

La dama si è subito rialzata ma Maria De Filippi ha notato che Gemma sanguinava è pertanto si è allarmata: "Sanguini, chiamiamo un medico". Anche gli opinionisti come la conduttrice, si sono preoccupati ma non hanno potuto intervenire direttamente a causa delle norme anti-Covid. Ironia della sorte, Gemma stava percorrendo la passerella sulle note di 'Vola vola l'ape Maia' e proprio la dama ci ha scherzato su.

Gemma si fa medicare e torna nello studio di U&D

"Ti uscirà anche il livido. Penso che tu debba uscire” ha detto la conduttrice a Gemma che ha seguito il suo consiglio ed è andata dietro le quinte per farsi medicare. Fortunatamente per Galgani le cose si sono risolte per il meglio e poco dopo ha fatto il suo rientro nello studio di Uomini e donne.

Nel frattempo, Maria aveva chiamato al centro il cavaliere Maurizio, il quale aveva iniziato a raccontare come era andata la serata con Gemma. È emerso che tra i due c'è stato un bacio a stampo e nulla di più. Incalzato dalle domande degli opinionisti, Maurizio ha ammesso di non aver provato attrazione fisica per Gemma.

Maurizio lascia Uomini e donne, Gemma in lacrime

Maurizio è stato presa di mira anche dal nuovo cavaliere Domenico, il quale ha sostenuto che a lui Gemma non piaccia. Maurizio ha cercato di giustificarsi in qualche modo e alla fine ha deciso di lasciare il programma, sostenendo tra l'altro che, questa decisione è stata maturata nel tempo e non a seguito degli attacchi ricevuti oggi.

Nessuno gli ha creduto, mentre Gemma, appena rientrata dopo essere stata medicata, ha dovuto fare i conti con la sua decisione. La dama lo ha letteralmente supplicato di rimanere, facendogli anche un regalo ma, i suoi tentativi, non sono valsi a nulla. Maurizio, dopo aver fatto un ultimo ballo con Gemma, se ne è andato via da Uomini e donne, lasciando Gemma in lacrime. Per la dama torinese una nuova e cocente delusione. La puntata andata in onda oggi 24 marzo non è stata affatto fortunata per lei: prima la caduta dalle scale e poi un altro due di picche da Maurizio. Per scoprire come reagirà Galgani a tutto questo, non resta che seguire i prossimi appuntamenti con il dating show di Maria De Filippi.