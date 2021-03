Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua sono una delle coppie formatesi in questa stagione di Uomini e donne. I due stanno vivendo la loro relazione al di fuori degli studi televisivi e proprio l'ex cavaliere tarantino, in una recente intervista, ha parlato di progetti di famiglia e ha voluto mettere in chiaro alcune cose riguardo alla sua ex Ida Platano, precisando che i due non hanno più nessun tipo di rapporto. Riccardo ha inoltre voluto elogiare Maria De Filippi, la persona che lo ha preso per mano per tutto il suo percorso all'interno di U&D.

L'ex U&D Riccardo rivela: 'Ora sono concentrato su Roberta'

Da poche settimane, i fan di Uomini e donne hanno assistito alla messa in onda della scelta di Riccardo e Roberta. Un momento emozionante con tanto di cascata di petali rossi e che ha sancito la loro uscita dal programma. I due ora, stanno vivendo la loro storia d'amore lontano dai riflettori e proprio in una recente intervista rilasciata a Nuovo TV dall'ex cavaliere tarantino, ha dichiarato: "Ora sono concentrato su Roberta".

Riccardo Guarnieri su Ida Platano: 'Non c'è più alcun rapporto'

Sulle pagine del settimanale di Gossip, Riccardo Guarnieri ha voluto mettere in chiaro anche la situazione riguardante la sua ex fidanzata Ida Platano. Nel dettaglio l'uomo ha dichiarato: "Tra noi non c'è più alcun tipo di rapporto'', aggiungendo: "Volto sempre pagina quando finisce un amore''.

A proposito di cambiamenti, Riccardo ha confessato di volere una famiglia, un matrimonio e dei figli. Prima di questo però, l'ex cavaliere di U&D deve trovare una posizione lavorativa stabile. Da due anni infatti, Riccardo è in cassa integrazione e prima di mettere su famiglia, dovrà risolvere questo delicato problema.

Riccardo elogia Maria De Filippi: 'È sempre un passo avanti'

Il cavaliere durante l'intervista non ha potuto fare a meno di parlare di Maria De Filippi. Per la conduttrice di Uomini e donne, l'uomo ha solo parole di stima e affetto e su di lei ha dichiarato: ''Maria è sempre un passo avanti. Ha una marcia in più". Guarnieri ha raccontato inoltre che Maria ha condiviso con lui e Roberta la loro felicità, mentre è noto che Ida Platano abbia preferito non guardare la scelta andata in onda in tv qualche settimana fa.

Recentemente, sul Magazine di Uomini e donne, Ida non ha escluso un suo possibile ritorno nel parterre, mentre ha glissato alle domande su Roberta e Riccardo. In particolare pare che l'ex dama bresciana abbia messo gli occhi sui due cavalieri del Trono Over Luca Cenerelli e Gero Natale, anche se quest'ultimo ha lasciato il programma proprio in una delle ultime puntate andate in onda su Canale 5.