La storia d'amore che è appena sbocciata tra Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua sembra non andare giù a più di un ex protagonista di U&D. Nel corso di una diretta Instagram, infatti, alcuni vecchi membri del Trono Over si sono esposti per criticare la neo coppia e per auspicare un loro imminente ritorno davanti alle telecamere. Secondo Simone, Moreno, Massimo e Sara, infatti, la dama e il cavaliere potrebbero partecipare alla prossima edizione di Temptation Island.

Critiche a Riccardo e Roberta dopo la scelta a U&D

Non è passato neppure un mese da quando Riccardo e Roberta si sono scelti ed hanno lasciato insieme U&D.

Se da un lato sono in tanti a fare il tifo per la nuova coppia, dall'altro c'è chi pensa che ci sia poco di spontaneo dietro a questo sentimento. Nel corso di una diretta Instagram che ha deciso di fare con alcuni ex colleghi del Trono Over, Simone Bolognesi ha sparato a zero sui neo piccioncini, alludendo a una strategia che i due avrebbero fatto pur di restare sotto i riflettori il più a lungo possibile.

Chiacchierando con i follower che volevano un parere su Guarnieri e la Di Padua, Moreno Napoli ha detto: "Sono una montatura. Ho sentito dire che lui è arrivato lì e già la conosceva. Poi escono insieme. Non ci vedo nulla di genuino". Anche Massimo Avolio si è sbilanciato esprimendo una critica sui fidanzati del dating-show, a suo dire protagonisti di un percorso televisivo poco chiaro.

Possibile futuro in tv per la coppia di U&D

Sempre nel corso della diretta che ha fatto in queste ore sui social, Simone ha contestato il percorso che Riccardo ha fatto nei mesi scorsi, ovvero quando è rientrato nel cast di U&D dopo l'addio definitivo ad Ida Platano. Secondo Bolognesi, infatti, il pugliese avrebbe dovuto frequentare soltanto Roberta se il suo interesse fosse esclusivamente rivolto a lei: "La conosceva già e poi ha fatto scendere altre ragazze nuove e non ne capisco il motivo".

L'ex cavaliere del Trono Over, poi, ha espresso un pensiero che molti suoi interlocutori hanno condiviso: "Sicuramente li rivedremo presto in televisione, molto probabilmente a Temptation Island.". Tutti e quattro i protagonisti di questa live su Instagram si sono sbilanciati a favore di una possibile partecipazione della coppia alla prossima edizione del reality sulle tentazioni d'amore, quello al quale Guarnieri ha già preso parte qualche anno fa assieme alla ex Ida.

Il passato di Riccardo a U&D: da Ida a Roberta

Simone Bolognesi ha concluso la sua diretta social ribadendo: "Riccardo ha fatto due volte Uomini e donne, sicuramente non avrà problemi a rifare anche Temptation Island". Il pensiero che hanno manifestato alcuni ex del Trono Over, dunque, è che Guarnieri e la Di Padua potrebbero accettare di mettere alla prova la loro giovane storia d'amore nel programma estivo di Canale 5, quello al quale il pugliese ha già partecipato qualche anno fa con Ida Platano.

Da quando hanno lasciato insieme il dating-show, comunque, i neo piccioncini si mostrano quasi quotidianamente affiatati e sereni su Instagram, come a voler smentire chi non crede nel loro amore. Roberta ha anche fatto sapere di aver presentato il figlio al fidanzato, un passo importante che ha voluto fare perché crede fermamente in questa relazione che sta andando a gonfie vele anche dopo che i riflettori della televisione si sono spenti.

La coppia, comunque, non è ancora tornata ospite negli studi Elios per aggiornare i fan sugli sviluppi del rapporto, ma non è da escludere che questo possa accadere nel corso di una delle prossime registrazioni (spostate al fine settimana da quando è iniziato il serale di Amici).