Una delle coppie più amate di Uomini e donne, durante questa stagione, è stata quella formata da Sophie Codegoni e Matteo Ranieri. I due giovani hanno deciso di uscire insieme dal programma lo scorso 9 febbraio 2021, tra lacrime e felicitazioni. La loro relazione ha fatto appassionare molti telespettatori all'interno del dating show condotto da Maria De Filippi, ma soprattutto i tantissimi fan che dopo la scelta, hanno seguito con ammirazione la storia d'amore tra Sophie e Matteo. Recentemente gli stessi fan della coppia hanno notato un certo distacco tra i due fidanzati e proprio il 25 marzo, la giovane modella milanese ha ufficializzato, attraverso una diretta Instagram la fine del fidanzamento con il giovane genovese.

Sophie rompe il silenzio: 'Io e Matteo ci siamo lasciati'

Era il 9 febbraio 2021, quando negli studi Elios di Canale 5, Sophie scelse Matteo Ranieri, ponendo fine alla frequentazione con l'altro corteggiatore Giorgio Di Bonaventura.

La relazione tra i due ragazzi sembrava andare a gonfie vele, nonostante la distanza che li divideva. Matteo infatti, vivendo e lavorando a Genova, riusciva a raggiungere la sua fidanzata a Milano soltanto durante il weekend. Qualche settimana fa però sono girate delle voci su una presunta crisi tra i due, inizialmente smentita dalla stessa modella. Durante la serata del 25 marzo, a quasi due mesi dall'emozionante scelta, Sophie ha annunciato la fine della relazione con Matteo Ranieri. La ragazza ha sentito il bisogno di mettere al corrente i suoi follower sulla sua situazione sentimentale con Matteo e attraverso una diretta Instagram, con le lacrime agli occhi ha spiegato le motivazioni della rottura. La giovane modella ha rivelato di aver posto fine alla relazione con il giovane Ranieri anche a causa di una diversità di fondo.

Durante la loro frequentazione si sono accorti di avere quotidianità completamente diverse: 'Non c'è un episodio ben preciso, tra me e Matteo non è andata per molte cose", ha dichiarato la giovane milanese. Nel dettaglio Sophie ha confessato di essere stata accusata dal suo ex fidanzato per i suoi modi pesanti e di aver messo sotto giudizio Matteo.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

La giovane ha ammesso quindi i suoi errori ma ha anche parlato di diverse segnalazioni ricevute nei confronti del ragazzo. Sembra infatti che Matteo fequentasse altre donne e quando Sophie lo ha scoperto e ha chiesto spiegazioni, non ha mai ricevuto delle risposte chiare. Sophie, come visto durante la diretta, è rimasta parecchio scossa dalla fine del fidanzamento, ma nonostante ciò tra i due non sembrerebbe esserci speranza di un ritorno di fiamma.

Matteo intanto non ha ancora dato la sua spiegazione.