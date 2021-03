Grande attesa per il ritorno di Un passo dal cielo 6, la Serie TV di Rai 1 che tornerà in onda a partire dal prossimo 1 aprile 2021, con le nuove puntate in prima visione assoluta. Protagonista assoluto sarà ancora una volta Daniele Liotti nei panni di Francesco Neri ma in questa sesta serie tornerà anche Manuela, interpretata dall'attrice Giusy Buscemi, ex Miss Italia. In una recente intervista, la Buscemi ha svelato un po' quelle che saranno le novità legate al suo personaggio aggiungendo che con Liotti è nato un bel rapporto sul set della fiction.

L'attrice di Manuela di Un passo dal cielo 6 racconta le novità della serie

Nel dettaglio, l'attrice di Manuela di Un passo dal cielo 6 ha ammesso che ci sarà una netta trasformazione, visto che da ragazza alla perenne ricerca del principe azzurro, riuscirà finalmente a liberarsi dall'idea di dover dipendere da un uomo.

"E, a metà serie, ci sarà un evento cruciale che ribalterà la sua vita" ha ammesso la Buscemi nel corso dell'intervista. Insomma i colpi di scena non mancheranno in questa sesta stagione che debutterà giovedì prossimo in prime time su Rai 1.

Occhi puntati anche sul personaggio di Francesco, interpretato da Daniele Liotti, il quale dovrà fare i conti con la terribile notizia della morte di Emma. I due convoleranno a nozze ma la loro felicità non durerà a lungo, dato che la donna (interpretata dall'attrice Pilar Fogliati) morirà poco dopo aver pronunciato il fatidico sì.

Francesco Neri devastato dalla morte di Emma

La malattia di Emma riuscirà ad avere la meglio e per lei ci sarà ben poco da fare. Un durissimo colpo per Francesco che si ritroverà solo e a quel punto deciderà di cambiare radicalmente vita.

Neri, infatti, lascerà il suo posto come guardia forestale e inizierà un nuovo percorso da civile, interessandosi sempre alle tematiche legate alla salvaguardia dell'ambiente.

E chissà se, nel corso delle varie puntate previste di Un passo dal cielo 6, non riesce anche a trovare nuovamente l'amore. Manuela potrebbe far breccia nel cuore di Francesco?

Lo scopriremo nel corso delle prossime settimane.

Intanto, l'attrice Giusy Buscemi ha ammesso che con Daniele Liotti si è creato un ottimo feeling sul set della fiction di Rai 1.

Le parole di Giusy Buscemi su Daniele Liotti protagonista di Un passo dal cielo 6

"È una delle persone più generose che abbia mai conosciuto" ha ammesso Buscemi, aggiungendo poi che tra di loro è nata una perfetta alchimia.

"È stato un po' come giocare in casa" ha proseguito ancora Buscemi, ammettendo che sia lei che Liotti per le riprese della sesta stagione di Un passo dal cielo, si sono portati al seguito le loro famiglie.