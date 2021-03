In Una vita, nelle prossime settimane, scatterà la passione tra Maite e Camino. Nonostante la pittrice cerchi in tutti i modi di allontanarsi dalla giovane Pasamar, tra loro i sentimenti prenderanno il sopravvento, dando il via ad una relazione omosessuale clandestina. Riusciranno le due a tenere nascosta la loro relazione e a non creare scandalo ad Acacias?

Una vita, anticipazioni: Camino innamorata di Maite

I fan di Una vita si appassioneranno sempre più alle vicende di Camino e Maite. Le due si avvicineranno ancora di più, tanto che la sorella di Emilio arriverà a dare un primo bacio sulle labbra alla sua insegnante.

Quest’ultima, conscia del fatto che una loro relazione non verrà mai accettata nel quartiere, cercherà di prendere le distanze dalla sua allieva, arrivando anche a lasciare temporaneamente Acacias. La sua partenza getterà nello sconforto la povera Camino che ormai è innamorata di Maite.

Una vita, Maite cerca di allontanare Camino e si scontra con Felicia

Ben presto Maite farà ritorno nel quartiere, continuando però a mantenere le distanze da Camino. Con il passare delle puntate di Una vita, Felicia intuirà che il nervosismo della figlia è legato in qualche modo a Maite ma solo per via dell’interruzione delle lezioni di pittura. La ristoratrice quindi, andrà a chiedere spiegazioni alla pittrice ma le due finiranno per discutere nel momento in cui Maite le dirà di essere contenta di aver cercato di rendere indipendente e progressista Camino.

Di contro Felicia sosterrà invece che le donne sono nate per sposarsi e badare alla famiglia. Lo scontro con Felicia, porterà Maite a prendere una drastica decisione.

Maite e Camino in intimità per la prima volta

Dando uno sguardo alle prossime trame di Una vita, Maite deciderà infatti di lasciare ancora una volta Acacias. Camino cercherà in tutti i modi di impedirglielo e si recherà da lei dichiarando tutto il suo amore.

La figlia di Felicia la bacerà e Maite ricambierà totalmente il bacio. Le due finiranno in intimità per la prima volta. Cosa succederà ora tra le due innamorate? Maite e Camino, dopo essersi abbandonate alla passione decideranno di tenere nascosta la relazione e lo faranno adottando uno stratagemma. Camino infatti, su consiglio di Maite, non si opporrà agli incontri con alcuni suoi pretendenti scelti per lei dalla madre.

Il tutto per sviare qualunque sospetto su lei e Maite. Riuscirà la giovane Pasamar nel suo intento? Dando uno sguardo alle prossime anticipazioni, le due donne verranno scoperte da Liberto e ben presto anche Felicia verrà a conoscenza dell'amore omosessuale della figlia costringendola di fatto a sposare un uomo di cui non sarà innamorata. Per tutti i dettagli non resta che seguire le prossime anticipazioni di Una vita.