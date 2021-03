Ritorna l'angolo dedicato agli episodi della soap opera americana Beautiful con le anticipazioni delle puntate che andranno in onda su Canale 5 dal giorno 5 fino all'11 aprile del 2021. Brooke dirà a Eric di scegliere se continuare a stare dalla sua parte o da quella di Quinn. Sally si arrabbierà molto e dirà a Wyatt che gli renderà la vita impossibile nel caso venisse lasciata, subito dopo aver scoperto che l'uomo ha deciso di far pace con Flo. Nel frattempo, Flo cercherà in tutti i modi di fare ammenda con Bill, mentre Brooke condividerà immediatamente la notizia della sua situazione con Katie.

Spoiler delle puntate che andranno in onda fino al giorno 11 aprile: Eric metterà in guardia Quinn

Nei prossimi episodi della soap opera che va in onda negli Stati Uniti d'America, Eric deciderà di mettere in guardia Quinn, mentre quest'ultima dirà che la moglie di Ridge sta causando molti guai a tutta la sua famiglia e che ha in mente un piano per combatterla. Intanto, Sally andrà nell'appartamento privato di Flo per chiarire la situazione con Wyatt, mentre il figlio di Ridge sarà contento della scelta di Hope Logan di non aver abbandonato il piccolo Douglas e la ringrazierà.

Episodi Beautiful che andranno in onda dal giorno 5 aprile 2021: Bill darà consigli a Liam

Nei prossimi episodi di Beautiful, Bill cercherà di dare alcun consigli paterni a Liam in merito alla sua vita sentimentale, mentre Thomas cercherà in tutti i modi di impedire a Steffy di riferire a Liam la verità sul bacio che insieme hanno condiviso.

Nel frattempo, Eric dirà a Quinn una notizia molto brutta che riguarderà Shauan, mentre Brooke riferirà a sua figlia Hope Logan che Thomas sta giocando sporco e che sta facendo di tutto per farla allontanare definitivamente da Liam. Infine, il figlio di Ridge continuerà a uscire con Zoe per far ingelosire sempre di più Hope e per usarla come sua copertura.

Sally dirà a Steffy del suo periodo negativo

Le anticipazioni della soap opera americana, rivelano che Sally dirà a Steffy del periodo negativo che sta passando con Wyatt, mentre Katie darà alcuni consigli importanti a Wyatt in merito alle relazioni che sta portando avanti con Sally e con Flo. Nel frattempo, Ridge si sfogherà con Steffy in merito ai baci che si è scambiato con Shauna e della continua guerra che stanno portando avanti Brooke e Quinn.

Infine, proprio Quinn prometterà a Brooke che se andrà avanti con questa sua intromissione tra lei e suo marito Eric, potrà farla definitivamente fuori. Brooke si spaventerà da questa minaccia e deciderà di smetterla? Per scoprire cosa deciderà di fare la moglie di Ridge, bisognerà attendere le anticipazioni delle prossime puntate americane.