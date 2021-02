Non smette di stupire e di regalare forti emozioni l'appassionante soap opera Una vita, nata dalla penna dell'autrice Aurora Guerra, e che intanto in Spagna potrebbe chiudere i battenti in modo definitivo oppure proseguire la sua messa in onda con uno spin-off.

Le anticipazioni relative a ciò che i fan italiani vedranno su Canale 5 prossimamente, dicono che Ursula Dicenta (Montse Alcoverro) accetterà di macchiarsi le mani di sangue per scoprire qual è la vera identità di Santiago Becerra (Aleix Melé), l’uomo che si è presentato ad Acacias 38 sotto le vesti di marito di Marcia Sampaio (Trisha Fernandez).

In particolare, la storica dark lady del quartiere iberico prometterà a Cesar Andrade (Alvaro Baguena) la testa di Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo).

Una vita, spoiler: Ursula viene umiliata dai vicini a causa di Genoveva

Nel corso delle puntate che faranno compagnia ai telespettatori italiani prossimamente Genoveva, per sbarazzarsi della scomoda Ursula, confesserà ad Agustina (Pilar Barrera) che il dottor Maduro le ha fatto credere di essere in procinto di morire su richiesta dell’ex governante. La domestica, sconvolta per quanto appreso, non perderà tempo per smascherare Dicenta: quest’ultima farà i conti con l’ira di tutti gli abitanti di Acacias 38, che la umilieranno pubblicamente.

A questo punto Salmeron farà i salti di gioia e si avvicinerà sempre di più a Felipe, arrivandogli a confidare di poter aspettare un figlio da lui.

Quest’ultimo non esulterà di felicità quando apprenderà che la sua nuova fiamma potrebbe essere in dolce attesa, poiché il suo cuore continuerà a battere per Marcia.

Dicenta fa una promessa a Cesar Andrade, Salmeron scopre la nuova mossa dell’ex governante

Successivamente Ursula, dopo aver ottenuto il permesso per far visita a Cesar Andrade in prigione, gli dirà di voler ricevere da lui informazioni su Santiago, il marito della brasiliana.

In cambio l’ex governante farà sapere al detenuto di essere disposta a porre fine all’esistenza di Felipe, che intanto sarà in procinto di testimoniare contro il trafficante di donne in un imminente processo.

Cesar Andrade non dirà nulla a Dicenta sino a quando non verrà a conoscenza del decesso di Alvarez Hermoso: inoltre il pericoloso uomo sottolineerà all’ex istruttrice che qualora lei non dovesse rispettare il loro patto segreto, potrebbe fare una brutta fine a causa dei suoi uomini ancora liberi.

Per concludere Genoveva verrà messa in guardia dal proprio avvocato Javier Velasco (Alejandro Carro), dato che le farà sapere dell’ultima mossa fatta dalla sua rivale Ursula, ovvero che ha incontrato Andrade in carcere.