Le avventure dello sceneggiato iberico Una vita continuano a regalare delle forti emozioni ai telespettatori. Nel corso degli episodi che verranno trasmessi sulla rete ammiraglia Mediaset dal 5 all’11 aprile 2021, Santiago Becerra minaccerà Felipe Alvarez Hermoso quando scoprirà che è stato lui a far assumere sua moglie Marcia Sampaio presso l’ambasciata brasiliana.

Una vita, anticipazioni al'11 aprile: Genoveva messa in guardia da Velasco

Nelle puntate della soap opera che i fan italiani vedranno su Canale 5 dal 5 all’11 aprile 2021, Cesareo e Arantxa verranno infastiditi da Jacinto. Intanto Ursula affronterà Santiago dicendogli di sapere che è stata Genoveva a farlo arrivare ad Acacias 38 con la complicità di Cesar Andrade.

A questo punto l’ex governante proporrà al brasiliano di allearsi con lei contro Salmeron.

In seguito Dicenta si recherà in carcere per incontrare il trafficante di donne: l’anziana donna esigerà di ricevere dal detenuto informazioni su Santiago promettendogli in cambio di uccidere Felipe. Cesar accetterà l’accordo con Ursula, però la loro conversazione verrà ascoltata da una guardia corrotta che riferirà tutto a Velasco, un avvocato senza scrupoli che non perderà tempo per avvisare Genoveva: quest’ultima sarà subito convinta che sia stata Ursula a far visita in prigione ad Andrade.

Camino disperata a causa di Maite, Emilio chiede la mano di Cinta

Nel contempo Camino deciderà di posare senza vestiti durante una lezione di Maite. In seguito la giovane Pasamar desterà dei sospetti ad Emilio quando darà l’impressione di avere la testa fra le nuvole: quest’ultimo penserà che sua sorella si sia innamorata.

Non passerà molto tempo per vedere Camino e Maite lasciarsi andare alla passione: quest’ultima ammetterà di ricambiare i sentimenti della sua allieva. Nonostante ciò Zaldua dopo aver preparato le sue valigie farà perdere le sue tracce senza dare alcuna spiegazione a Camino: quest’ultima sprofonderà nella disperazione per l’improvvisa partenza della donna che ama.

Fortunatamente la figlia di Felicia farà un sospiro di sollievo nell’istante in cui Maite farà ritorno ad Acacias 38.

Successivamente Emilio farà una proposta di matrimonio a Cinta, dopo aver avuto il timore di poterla perdere per sempre: quest’ultima accetterà di diventare la moglie del suo fidanzato anche se non sembrerà del tutto convinta.

Genoveva crede di essere incinta, Santiago vieta a Marcia di vedere Felipe

Genoveva farà rimanere senza parole Felipe, quando gli confesserà di poter essere in stato interessante. A questo punto l’avvocato ancora spiazzato si confiderà con Liberto, dicendogli che il suo cuore in realtà continua a battere per Marcia. Il marito di Rosina consiglierà all’amico di convolare a nozze con Genoveva per non dare scandalo nel quartiere.

Inoltre Alvarez Hermoso chiederà a Liberto di far credere a Marcia di essere stato lui a candidarla per farla lavorare come domestica al servizio della moglie dell’ambasciatore del Brasile. Santiago invece proporrà a Marcia di abbandonare il paese, dopo averle dato il permesso per presentarsi al colloquio di lavoro procurato a loro insaputa da Felipe.

Intanto Genoveva rimarrà delusa dalla reazione di Alvarez Hermoso, mentre continuerà ad attendere l’esito degli esami di gravidanza. Marcia si presenterà a casa di Felipe, quando l’ambasciatore le dirà che in realtà deve ringraziare l’avvocato per il suo nuovo lavoro: in tale circostanza quest’ultimo ribadirà il suo amore alla fanciulla di colore. Ad interrompere l’avvocato e la brasiliana ci penserà Santiago con una delle sue minacce: in particolare il brasiliano oltre ad assicurare a Felipe che la prossima volta non la passerà liscia, vieterà alla moglie di vedere l’avvocato. Nel contempo Genoveva si arrabbierà con Alvarez Hermoso per il generoso gesto fatto nei confronti di Marcia.

Josè Miguel preoccupato per la moglie, Lolita sospetta di Antonito

Ursula dopo essere tornata nel quartiere iberico si introdurrà a casa di Salmeron, proprio quando Felipe preparerà la sua dichiarazione per il processo contro Cesar Andrade.

Il debutto di José Miguel come protagonista di uno spettacolo teatrale sarà un vero successo: durante l’esibizione un uomo misterioso si scambierà un’occhiata con Margarita. Nel contempo Bellita avrà diversi malesseri e svenimenti: questa situazione desterà parecchia preoccupazione a José.

Infine Antonito farà sospettare la moglie Lolita quando inizierà a mangiare arachidi senza fermarsi: quest’ultima avrà il timore che il suo amato potrebbe avere le voglie tipiche della gravidanza.