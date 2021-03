In Una vita le puntate in onda dal 5 al 10 aprile saranno ricche di sorprese. Nel dettaglio Maite e Camino arriveranno a baciarsi, mentre Ursula andrà a far visita in carcere a Cesar Andrade per scoprire la verità sull'alleanza tra Santiago e Genoveva. Quest'ultima intanto, avrà il sospetto di essere incinta.

Una vita, anticipazioni: Ursula promette ad Andrade di liberarsi di Felipe

Le trame di Una vita in onda su Canale 5 sino a sabato 10 aprile vedranno ancora una volta Ursula protagonista. La perfida dark lady non si darà per vinta e sarà disposta a tutto pur di farla pagare a Genoveva. Per questo, dopo che Santiago si rifiuterà di allearsi con lei contro Salmeron, deciderà di andare a far visita in carcere a Cesar Andrade.

Qui Ursula stringerà un patto con il trafficante in cambio della testa di Felipe. Per non far scoprire la loro tresca amorosa, Arantxa e Cesareo useranno uno stratagemma. Arantxa infatti, darà lezioni di zortziko ai domestici e a Cesareo; così facendo, lei e il guardiano potranno vedersi senza destare sospetti.

Scatta il bacio tra Maite e Camino nelle prossime puntate di Una vita

Nel frattempo ad Acacias, Genoveva rivelerà a Felipe di avere il sospetto di essere incinta. La notizia della presunta gravidanza non verrà accolta con gioia da Felipe, il quale si confiderà con Liberto, dicendogli di essere ancora innamorato di Marcia. Camino intanto, sembrerà avere la testa tra le nuvole ed Emilio sospetterà che la sorella sia innamorata. La ragazza, per sdebitarsi con Maite, deciderà di posare senza veli per lei.

In seguito, dopo aver visto il ritratto che Maite le avrà fatto, Camino e la pittrice si baceranno.

Una vita, Maite lascia Acacias dopo il bacio con Camino

Dando uno sguardo alle nuove trame di Una vita, Maite reagirà male al bacio con Camino e, nonostante ricambi il suo amore, deciderà di allontanarsi dalla ragazza. Per questo, farà le valigie e se ne andrà da Acacias senza dare spiegazioni.

Felipe intanto, avrà candidato Marcia per un posto da cameriera presso l'ambasciatore del Brasile e chiederà a Liberto di fingere che l'idea sia giunta da lui. Felipe non vorrà creare tensioni ma ben presto Marcia scoprirà che il posto di lavoro le è stato procurato da Alvarez Hermozo e non esisterà a ringraziarlo. Bellita invece, continuerà a non sentirsi bene, tanto che arriverà a perdere i sensi in mezzo alla strada.

Genoveva nel frattempo, verrà a sapere che una donna ha fatto visita ad Andrade e sospetterà che si tratti di Ursula. Quali saranno le prossime mosse della vedova Bryce? Per scoprirlo, bisognerà attendere le prossime anticipazioni di Una vita. Si ricorda che la soap tv iberica va in onda su Canale 5 tutti i pomeriggi a partire dalle 14:10.