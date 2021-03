Nelle prossime puntate di Una vita Bellita rischierà di morire a causa dell'avvelenamento da parte di Margarita. A scoprire che la moglie di Carchano starà somministrando il veleno alla donna sarà Emilio, il quale potrebbe essere arrivato in tempo per salvare la vita alla Del Campo. Il piano di vendetta di Margarita avrà successo oppure no?

Margarita avvelena Bellita nelle prossime puntate di Una vita

Margarita e Bellita nelle attuali puntate di Una vita in onda su Canale 5 sembrano essere molto affiatate dopo le divergenze del passato. Non tutto però è come sembra, l'amicizia della moglie di Carchano non sarà sincera, visto che inizierà a somministrare di nascosto alla Del Campo una misteriosa sostanza che risulterà essere poi del veleno.

Margarita infatti, tenderà una trappola a Bellita, pronta a vendicarsi di lei, sfruttando la buona fede della madre di Cinta. Nel dettaglio, Bellita comincerà ad accusare i primi malesseri, ma sarà all'oscuro che il tutto sia dovuto alla polvere misteriosa che Margarita le starà versando da diversi giorni nel tè.

Una vita, anticipazioni: Bellita comincia a stare male

Con il passare delle puntate di Una vita, i telespettatori non tarderanno a capire che Margarita starà avvelenando Bellita. Quest'ultima intanto, perderà i sensi nel bel mezzo di calle Acacias e ciò preoccuperà non poco José Miguel. Sottoposta a degli accertamenti, si scoprirà che la donna sarà stata avvelenata, ma nessuno sospetterà di Margarita. Quest'ultima infatti, avrà modo di portare avanti la sua vendetta e cercherà persino di mettere in crisi il matrimonio dei Dominguez.

Dando uno sguardo alle anticipazioni, la moglie di Carchano arriverà a insinuare in Bellita, il dubbio che José abbia un'altra donna. Fortunatamente Margarita verrà smascherata prima che la situazione degeneri.

Una vita spoiler: Bellita in fin di vita, Emilio smaschera Margarita

Dalle trame di Una vita già andate in onda in Spagna, si viene a sapere che sarà Emilio a sorprendere Margarita intenta a versare il veleno nel tè.

La donna, trovatasi con le spalle al muro, fuggirà. Il medico nel frattempo cercherà un antidoto per salvare la vita a Bellita. Le condizioni dell'artista saranno molto gravi e tutti saranno preoccupati per la sua sorte. Si riuscirà a salvarle la vita? Nel frattempo, i telespettatori si chiederanno che fine abbia fatto Margarita. Di lei sembreranno essersi perse le tracce, ma per saperne di più, bisognerà attendere le prossime anticipazioni di Una vita.

Per non perdere nessun appuntamento con Una vita, si ricorda che la soap tv ambientata ad Acacias va in onda tutti i pomeriggi su Canale 5 a partire dalle 14:10.