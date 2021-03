Quello che verrà mostrato, nelle prossime puntate di Un posto al sole, risulta uno dei peggiori momenti che Rossella abbia mai affrontato nella soap. La ragazza ha dovuto fare i conti, da poco, con la momentanea separazione dei genitori e presto vedrà la sua tesi universitaria rifiutata. A questo va aggiunto che Patrizio inizierà ad avvicinarsi sempre di più a Clara. In questo quadro, di per sé poco incoraggiante, presto si intrometterà la sua amica Ilaria. La ragazza intralcerà, in qualche modo, il percorso universitario di Ross, consacrandosi come personaggio negativo e ponendosi ufficialmente come rivale della ragazza.

A seguire le anticipazioni di Un posto al sole delle puntate che andranno in onda dall'8 al 12 marzo, alle 20:45 su Rai 3.

Un posto al sole, anticipazioni dall'8 al 12 marzo: Ilaria svela il suo vero volto

Sin dalle sua prime apparizioni, Ilaria (Greta Berti) è risultata un personaggio decisamente ambiguo. Inizialmente mostrata come amica perfetta e studentessa modello, quest'ultima ha rivelato presto un suo lato oscuro. La ragazza, in ogni suo gesto è parsa egoista, manipolatrice e vendicativa e le sue scuse tardive non hanno convinto, a pieno, né Rossella (Giorgia Gianetiempo), né gli spettatori. Nei prossimi episodi di Upas, verranno confermati tutti i sospetti in merito alla studentessa che si paleserà come vero e proprio villain della serie.

Un posto al sole, trame 8-12 marzo: Rossella viene boicottata

Le anticipazioni rivelano che, nelle prossime puntate di Upas, Rossella si impegnerà per riscrivere la tesi da presentare al professor Volpicelli (Massimiliano Buzzanca). Nel frattempo Ilaria farà di tutto per rovinare la carriera universitaria della giovane Graziani. Purtroppo gli spoiler non svelano molti dettagli e non viene chiarito in che modo la ragazza ostacolerà la sua ex amica, ma confermano Ilaria come personaggio negativo.

Difficile capire se la ragazza c'entri anche con la cancellazione della tesi di Ross, ma di sicuro si impegnerà, a fondo, per danneggiare Ross nel suo percorso come futura dottoressa.

Un posto al sole: Patrizio si avvicina a Clara

Alberto Palladini (Maurizio Aiello) e Clara (Imma Pirone) litigheranno furiosamente, portando la ragazza a prendere una decisione molto sofferta.

Quest'ultima, dopo aver fatto una dolorosa scoperta, inizierà ad avvicinarsi sempre più a Patrizio (Lorenzo Sarcinelli), Nel frattempo anche il ragazzo verrà assalito da molteplici dubbi e si troverà a dover sciogliere tra il suo amore per Rossella e il nuovo contrastante sentimento che prova per Clara. Chi sceglierà quindi il giovane Giordano?