Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole in onda dall'8 al 12 marzo rivelano che verrà dato molto spazio alle vicende di Clara e Alberto. Quest'ultimo verrà "incastrato" nuovamente da Barbara, che lo costringerà a festeggiare il compleanno insieme in una villa in campagna. Palladini, per quanto inizialmente restio, accetterà l'invito della donna, ma non tutto andrà esattamente come previsto. Alberto incontrerà l'imprenditrice, sottovalutando i sospetti di Clara, e quest'ultima finirà per scoprire i due sul fatto, stavolta senza possibilità di fraintendimento.

Un posto al sole, anticipazioni dall'8 al 12 marzo: Barbara festeggia il suo compleanno

Nei prossimi episodi di Un posto al sole, Barbara (Mariella Valentini), prossima a festeggiare il suo compleanno, deciderà di farsi un regalo. La donna si farà prestare una villa in campagna, da una sua amica, per poter trascorrere qualche giorno di puro relax. Ovviamente la donna però non intende andarci da sola, ma assieme ad Alberto (Maurizio Aiello). Palladini, non accoglierà di buon grado tale notizia e farà di tutto per rifiutare, cordialmente, questo ingombrante invito. L'uomo cercherà di spiegare al suo capo che, stare fuori di casa per qualche giorno, risulterebbe eccessivamente sospetto. L'imprenditrice però non vorrà sentire ragione e metterà l'uomo spalle al muro, convinta che saprà di sicuro abbindolare la sua giovane compagna.

Un posto al sole trame di marzo: Clara scopre il tradimento di Alberto

Le anticipazioni di Un posto al sole, rivelano che Alberto mentirà a Clara (Imma Pirone) in modo spudorato. L'uomo parlerà alla compagna di una fantomatica villa da vendere, che richiederebbe la sua presenza sul posto per convincere il proprietario ad affidarsi all'agenzia Filangieri.

La giovane, astutamente, fingerà di avere abboccato alle bugie del compagno per controllare meglio le sue mosse. Clara così seguirà Alberto e si imbatterà in qualcosa che mai avrebbe voluto scoprire. La giovane vedrà infatti Palladini mentre si scambia tenere effusioni in auto con Barbara. A questo punto per Clara non ci saranno più dubbi, Alberto la tradisce con il suo capo, ma cosa fare adesso?

Un posto al sole, spoiler 8-12 marzo: Patrizio insicuro dei suoi sentimenti

Dopo aver litigato con Alberto, Clara prenderà un decisione importante, ma quale? Nel frattempo Patrizio (Lorenzo Sarcinelli) rimuginerà su quanto accaduto tra lui e quest'ultima. Il ragazzo sarà indeciso sui suoi sentimenti e valuterà come comportarsi con Rossella (Giorgia Gianetiempo). Gli spoiler non svelano quale sarà la decisione del ragazzo, ma confermano che lui e Clara si avvicineranno sempre più pericolosamente. Che sia la nascita di una nuova coppia?