A Un posto al sole non è indubbiamente un buon periodo per Rossella. Dopo la decisione di Michele di lasciare casa, la ragazza dovrà affrontare altre due brutte notizie. Infatti attraverserà una tremenda crisi con Patrizio, mentre sarà alle prese con le difficoltà derivanti dalla prima stesura della tesi. Purtroppo per la ragazza, in entrambi i casi, le cose non si metteranno affatto bene, costringendola a fare i conti con le proprie paure. Nel frattempo, ai Cantieri, Lara inizierà a prendere delle iniziative che esulano dalle sue competenze, mettendo in allarme Filippo. A seguire le anticipazioni di Un posto al sole delle puntate che andranno in onda dall'1 al 5 marzo, alle 20:45 su Rai 3.

Un posto al sole, spoiler: è crisi tra Patrizio Rossella

Nei prossimi episodi di Un posto al sole avrà inizio un periodo buio per Rossella (Giorgia Gianetiempo). Dopo che Michele (Alberto Rossi) ha deciso di andare via di casa, per prendersi una pausa dalla relazione con Silvia (Luisa Amatucci), la ragazza perderà i suoi punti di riferimento in famiglia. Purtroppo per lei le cose non saranno migliori dal punto di vista sentimentale, dal momento che Patrizio (Lorenzo Sarcinelli) inizierà ad avvicinarsi sempre di più a Clara (Imma Pirone). Tra i due scatterà un bacio, che li porterà a relazionarsi maggiormente. Le anticipazioni non rivelano se Ross verrà o meno a conoscenza di questo bacio sin da subito, ma confermano che ci sarà una forte crisi tra i due.

In particolare Patrizio, che ha tanto lottato per tornare con la giovane Graziani, non sarà più sicuro dei suoi sentimenti.

Upas, trame 1-5 marzo: il professore valuta la tesi

Nel frattempo Rossella, dopo aver terminato la prima stesura della tesi, si appresterà a presentarla al professor Volpicelli (Massimiliano Buzzanca). Purtroppo la situazione degenererà e la ragazza dovrà affrontare uno spiacevole imprevisto.

Gli spoiler, delle puntate di Un posto al sole in onda dall'1 al al 5 marzo, non svelano se il severo professore non troverà di suo gradimento il lavoro della ragazza o se subentrerà un imprevisto di natura diversa, ma sta di fatto che la sua tesi verrà cancellata. Ross, dopo aver visto andare in fumo il suo lavoro, dovrà quindi rimboccarsi le maniche e far fronte a questo grave intoppo.

Un posto al sole, puntate di marzo: Lara prende iniziative ai Cantieri

Le anticipazioni di Un posto al sol, svelano che subentreranno diversi problemi ai Cantieri. Filippo (Michelangelo Tommaso), molto sospettoso nei confronti di Lara (Chiara Martinelli), cercherà di mettere suo padre in guardia della donna. Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) non darà molto peso alle parole del figlio, ma nel frattempo Lara prenderà un'iniziativa professionale non richiesta. La sua scelta creerà problemi o avrà effetti positivi per i Cantieri?