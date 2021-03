Andrea Zelletta ha rilasciato un'intervista a SuperGuida Tv. Il giovane ha parlato a lungo della sua esperienza all'interno del Grande Fratello Vip 5, ma si è tolto qualche sassolino dalla scarpa anche su alcuni ex coinquilini. In particolare, Giulia Salemi è finita nel mirino di Andrea. Secondo il giovane, la modella italo-persiana ha "rosicato" che lui sia arrivato in finale senza mai ricevere una nomination.

La stoccata all'ex coinquilina

Terminato il Grande Fratello Vip 5, Giulia Salemi su Twitter ha ironizzato sul fatto che Zelletta fosse arrivato in finale con il 3% di voti. Il diretto interessato nell'intervista rilasciata a SuperGuida Tv ha lanciato una shade all'ex coinquilina: "Sono convinto che abbia rosicato".

In un secondo momento Andrea ha rincarato la dose: "Lei in due edizione del reality show non è mai arrivata in finale", al contrario il 26enne con una sola partecipazione si è posizionato al quinto posto. Come spiegato dall'ex gieffino, non è vero che Pierpaolo al televoto ha ottenuto molti voti più di lui. Inoltre, il giovane ha riferito che essere arivati in finale senza avere mai ricevuto una nomination è una cosa positiva. Per Andrea non essere nominati è sinomino di "apprezzamento" da parte degli altri concorrenti.

Dopo essere finito al centro di una polemica per un commento fatto sui "Prelemi" (ship nata dalla fusione del cognome Pretelli-Salemi), Zelletta ha precisato che lui è stato l'unico a non mettere mai i bastoni tra le ruote alla coppia.

Il commento su Maria Teresa Ruta

Andrea Zelletta ha detto la sua anche su Maria Teresa Ruta. Il 26enne ha confidato di essere stato il primo ad avere "smascherato" la coinquilina: se in un primo momento Zorzi pensava che il suo era solo un accanimento, poi si è ricreduto. Secondo Andrea, la 60enne ha messo in atto la strategia sbagliata inventando dei flirt inesistenti.

Sul perché l'amicizia tra Tommaso Zorzi e Maria Teresa Ruta si sia sgretolata, Zelletta sembra avere le idee chiare. Una volta terminato il reality show, il web influencer avrebbe visto alcuni video in cui Maria Teresa parlava male di lui: "L'ha accusato di essere egocentrico".

I progetti futuri

Archiviato il Grande Fratello Vip 5, Andrea Zelletta sogna di mettere su famiglia con Natalia Paragoni: "Il nostro desiderio è avere un figlio".

Il matrimonio invece, può aspettare solamente perché la coppia preferisce fare un passo per volta. Sebbene nella casa di Cinecittà si sia parlato di un presunto tradimento dell'influencer ai danni di Zelletta, il diretto interessato ha precisato di non avere mai dubitato della sua fidanzata. A detta del 26enne, la fake news è stata tirata in ballo solamente da una persona che ha cercato visibilità gettando fango sul prossimo.

Per quanto riguarda i progetti futuri dal punto di vista lavorativo, Andrea sogna di diventare un famoso dj e arrivare a suonare nei prestigiosi Festival internazionali. Ma non solo, Zelletta vorrebbe anche essere opinionista a Uomini e Donne. A proposito del dating show di Canale 5, quando gli è stato fatto presente che potrebbe trovare Dayane Mello come tronista, il diretto interessato ha ironizzato: "Farei un grande in bocca al lupo ai corteggiatori, che coraggio".