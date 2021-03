Andrea Zelletta ha rilasciato una recente intervista a Superguida tv in cui ha parlato approfonditamente della sua esperienza al GF Vip e non solo. Il giovane si è scagliato contro Giulia Salemi a seguito delle dichiarazioni fatte da quest'ultima quando apprese che Andrea fosse divenuto finalista del programma. In merito a questo argomento, Zelletta ha accusato la sua ex coinquilina di aver rosicato.

Nel corso dell'intervista, poi, l'ex tronista di Uomini e Donne ha parlato anche del rapporto tra Daayne e Rosalinda e del difficile momento vissuto con Natalia Paragoni mentre lui era in casa. Quello, secondo il punto di vista del giovane, è stato il momento più difficile da affrontare e gestire, soprattutto, a causa della lontananza.

Le parole di Andrea contro Giulia Salemi

Il quinto classificato di questa edizione del GF Vip, Andrea Zelletta, ha rilasciato un'intervista in cui è apparso senza peli sulla lingua. Il giovane è stato chiamato a commentare una frase detta da Giulia quando lui fu decretato come finalista. Ebbene, il ragazzo ha detto: "Sono convinto abbia rosicato". In seguito, ha rincarato la dose dicendo: "Lei in due edizioni del Grande Fratello Vip non è arrivata mai in finale mentre io, partecipando ad una sola edizione, ci sono arrivato". Andrea, però, ci ha tenuto a chiarire di non avere nulla contro la storia nata da poco tra Giulia e Pierpaolo. Tra Zelletta e Pretelli c'è una bella amicizia che, purtroppo, in questo periodo di covid non può essere molto coltivata.

I progetti tra Zelletta e Natalia Paragoni

In seguito, poi, l'ex tronista di Uomini e Donne ha svelato che il periodo più duro vissuto in casa è stato quello delle festività natalizie quando circolarono brutte voci sul suo conto e su quello della sua fidanzata. Su tale argomento ha detto: "Sono riuscito a superare quei momenti perché l'amore che provo per Natalia non conosce ostacoli".

A proposito di sentimenti, Andrea ha svelato anche di avere una grandissima voglia di diventare papà. Una volta uscito dalla casa del GF Vip, infatti, lui e Natalia si sono messi alla ricerca di un appartamento tutto loro. Il suo obiettivo, al momento, è quello di costruire il loro nido d'amore. Con il tempo, poi, Andrea gradirebbe sposarsi e mettere anche su famiglia.

I commenti contro Dayane, Rosalinda e Maria Teresa

Tra i vari argomenti toccati da Andrea Zelletta, poi, c'è stato anche il legame tra Rosalinda e Dayane. A riguardo, il ragazzo ha spiegato di non ritenere sincero e autentico il loro legame. Secondo il suo punto di vista, infatti, Dayane si sarebbe approfittata della sua compagna d'avventura generando un po' di confusione tra l'amore e l'amicizia. Infine, anche Maria Teresa non rientra tra i personaggi preferiti di Andrea. Zelletta ha ammesso che, ad un certo punto della sua esperienza in casa, ha cominciato a credere che la donna stesse adottando una strategia per stare al centro dell'attenzione.