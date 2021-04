Nel daytime di Amici 20 andato in onda giovedì 29 aprile sono stati rivelati i risultati delle classifiche di canto e di ballo scaturiti dai due televoti aperti rispettivamente nei daytime del 27 e del 28 aprile.

Se l'esito della classifica di ballo non ha stupito, con Giulia che è arrivata ancora una volta prima, lo stesso non si può dire della classifica di canto. Infatti, il primo classificato tra i cantanti è stato Aka7even tra lo stupore generale. Al secondo posto si è piazzato Deddy, mentre al terzo Sangiovanni, che è apparso molto deluso dall'esito.

Tancredi è risultato ultimo in classifica, dovrà quindi subire la penitenza scelta dai ragazzi: colorarsi i capelli di arancione e cantare gli inediti dei tre compagni.

Aka7even primo classificato

Durante il daytime di Amici 20 del 29 aprile, Maria De Filippi ha radunato i cantanti davanti al monitor e ha rivelato loro la classifica generata dal televoto. Gli allievi hanno deciso di scoprire subito il secondo posto, occupato da Deddy. In seguito, De Filippi ha rivelato il nome dell'ultimo classificato: Tancredi, che non è apparso per nulla stupito.

A stupire tutti, invece, è stato il nome del primo classificato. A sorpresa, infatti, Aka7even è arrivato primo mentre Sangiovanni terzo. Un risultato inaspettato, che ha lasciato senza parole lo stesso Aka: "Tanto non me l'aspettavo che non so cosa dire, grazie.

Magari è tutta Napoli lì dentro", queste sono state le affermazioni del ragazzo.

La reazione di Sangiovanni

Dopo la rivelazione della classifica non è passata inosservata la reazione di Sangiovanni, tanto che la stessa De Filippi gli ha domandato cosa pensasse, visto che per la prima volta non era arrivato primo. Il ragazzo ha preferito non parlare, ma tutti hanno notato la sua tristezza, tanto che Giulia poi ha cercato di consolarlo.

Successivamente la ballerina e fidanzata del cantante, parlando con i compagni, ha rivelato di aver visto Sangiovanni piangere, cosa che il ragazzo fa molto di rado e di essere preoccupata per lui, consapevole della sua fragilità e della sua sensibilità.

L'esibizione di Aka7even

Dopo la rivelazione della classifica, Aka7even e Giulia sono andati in studio per potersi esibire, visto che il premio per i due vincitori era proprio un'esibizione extra nel daytime di Amici 20.

Proprio in questa occasione, Aka ha rinnovato tutto il suo stupore, ma anche la sua felicità: "Davvero non me l'aspettavo. Vuol dire che il pezzo sta piacendo, vuol dire che alla gente piaccio ed è figo perché io cerco sempre di essere me stesso. Qualcosa di me viene apprezzato. Non posso che essere felice di questo".

Dopo queste dichiarazioni, il cantante ha spiegato brevemente la trama del singolo che stava per cantare, "Loca". "Loca" nasce come un brano fresco ed estivo, che racconta di un amore che nasce proprio in estate tra due giovani. Infine, il daytime si è concluso con l'esibizione di Aka7even a cui è seguita quella di Giulia.