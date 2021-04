Una nuova partenza caratterizzerà le nuove puntate di Una vita, che saranno trasmesse prossimamente su Canale 5. Le trame provenienti dalla Spagna annunciano che Arantxa sarà costretta a lasciare Acacias 38 e trasferirsi in una nuova località per ottenere l'eredità lasciata dalla defunta zia.

Una vita: Arantxa scopre che sua zia è deceduta

Le anticipazioni di Una vita riguardanti le nuove puntate che saranno trasmesse nelle prossime settimane in televisione annunciano la partenza di Arantxa.

Tutto inizierà con precisione quando la domestica scoprirà che sua zia è purtroppo deceduta.

La donna, visibilmente dispiaciuta per la perdita della parente, capirà di essere stata nominata nel suo testamento visto che era una nota proprietaria di un'azienda in territorio basco. Per questo motivo, Arantxa sarà messa di fronte a una scelta visto che la zia prima di morire aveva posto una condizioni alle cinque cugine per poter ereditare il suo patrimonio.

All'inizio, la domestica rifiuterà l'offerta di trasferirsi definitivamente nella tenuta della zia pur di non staccarsi dalla famiglia Dominguez. Poi, la donna avrà un confronto con Fabiana, che le farà capire che una volta ottenuta l'eredità non avrà più difficoltà economiche. Di conseguenza, la socia di Servante organizzerà un piano per far partire l'amica.

Bellita e Cinta organizzano un piano per aiutare la loro domestica

Nel corso delle prossime puntate dello sceneggiato, Fabiana racconterà a Bellita e Cinta che Arantxa ha pensato di rinunciare all'eredità della zia pur di non lasciarle sole. Del Campo e la figlia, a questo punto, organizzeranno un piano per spingere la loro domestica ad accettare l'offerta, sebbene a malincuore.

In dettaglio, Bellita e Cinta fingeranno di non essere d'accordo su ogni mansione svolta da Arantxa, tanto da allontanarla sempre di più da loro. Per tale ragione, l'inserviente a malincuore telefonerà al suo paese natale per comunicargli di aver deciso di accettare la proposta.

Cesareo e l'amata si trasferiscono in una nuova località

Ma ecco arrivare il colpo di scena: Arantxa scoprirà che Bellita, Cinta e José Miguel avevano organizzato un piano per farla partire senza rimorsi di coscienza. La domestica, a questo punto, ringrazierà i componenti della famiglia Dominguez di averla accolta nella loro abitazione per molti anni, dicendo loro che molto presto tornerà a trovarli.

In seguito, la donna chiederà a Cesareo di trasferirsi con lei nella nuova località, ponendo come condizione le nozze. Neanche a dirlo, il vigilante rimarrà spiazzato dalla richiesta, se poi non si presentasse con una valigia in mano in occasione della festa d'addio organizzata in soffitta. Tuttavia, la trasferta di Cesareo durerà meno del previsto mentre la sua amata si trasferirà veramente nella tenuta della defunta zia, sebbene ritorni ad Acacias per un evento festoso.