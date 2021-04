La coppia formata dalla ballerina Giulia Stabile e dal cantante Sangiovanni è molto amata dai fan Amici 20. I due si sono conosciuti all'interno del programma e hanno cominciato a convivere nella casetta insieme a tutti gli altri concorrenti. La scintilla tra di loro è scattata quasi subito e la loro storia d'amore è andata avanti nonostante un piccolo momento di crisi, e attualmente Giulia e Sangiovanni sembrano essere più felici che mai. Ma cosa pensano le rispettive famiglie della loro relazione amorosa all'interno del programma?

Le parole della famiglia di Sangiovanni e Giulia sulla loro storia d'amore

I genitori di Sangiovanni si erano già espressi sul loro rapporto in maniera positiva. In particolare la mamma del cantante aveva raccontato che il concorrente di Amici gli aveva confessato di essere molto preso dalla ballerina in quanto è una ragazza dolce e semplice. La mamma di Sangiovanni aveva dichiarato che, prima di entrare nel programma, il figlio era legato sentimentalmente a un'altra ragazza di nome Margherita, poi la distanza li ha allontanati e solo in quel momento il cantante ha cominciato ad avvicinarsi a Giulia. Su Di Più, invece, è stata recentemente pubblicata l'intervista alla mamma Giulia Stabile, Susi, la quale ha raccontato aneddoti della vita della figlia e ha parlato anche della storia d'amore tra lei e Sangiovanni.

La mamma della ballerina italo spagnola ha raccontato cosa pensa il marito del ragazzo della figlia

In particolare, la mamma della ballerina supportata dalla maestra Veronica Peparini ha dichiarato che il papà di Giulia è molto geloso di lei: "Mio marito quando ha visto che si scambiavano il loro primo bacio ha smesso di parlare".

Inoltre ha ammesso che la figlia, prima di entrare nella scuola di Amici, non aveva mai dato un bacio a nessuno: "Non si era mai innamorata perché pensava soltanto alla danza. Nella sua vita non c’era tempo per i ragazzi. Sono felice che, finalmente, in un ambito protetto come quello della scuola di Amici, anche per lei sia giunto il momento dell’amore".

Ritornando all'atteggiamento del papà di Giulia nei confronti del suo rapporto con Sangiovanni, adesso la situazione sembra essere migliorata, infatti l'uomo lo ritiene simpatico: "Un po' alla volta gli piace sempre di più". La signora Susi, inoltre, ha aggiunto che Giulia ha già detto a sua nonna che vive in Spagna che questa estate le farà conoscere il suo fidanzato Sangiovanni e ha chiuso l'intervista dicendo la sua sul fidanzamento della figlia: "Non so quanto durerà tra di loro, ma spero che continuino a frequentarsi, mi sembrano davvero molto felici".