Nel daytime di Amici 20, andato in onda mercoledì 7 aprile su Canale 5, sono stati lanciati i primi guanti di sfida in vista della quarta puntata del serale che andrà in onda in prime time sabato 10 aprile. Per quanto riguarda il canto, la coach Arisa ha lanciato un guanto di sfida che vedrà coinvolti i cantanti Aka7even e Raffaele.

Il guanto di sfida

Attraverso una lettera, Arisa ha comunicato ai ragazzi di voler far esibire Raffaele, così da mostrare e valorizzare al meglio le sue capacità e poterlo così aiutare anche per il suo percorso futuro.

Proprio per questo Arisa ha pensato ad una sfida con Aka7even, credendo che "Anche ad Aka7even farebbe piacere sperimentare una performance guidata che non sia strategica solo nella scelta del brano, ma anche nella coreografia".

La proposta di Arisa è stata quella di far cantare ai due ragazzi "Never really over" di Katy Perry e di farli anche esibire nella stessa coreografia insieme al corpo di ballo, così da poter mostrare la capacità di tenere il palco. Proprio per questo i due ragazzi, oltre allo studio del brano, dovranno lavorare in sala insieme ai ballerini per preparare la performance. Secondo Arisa, inoltre, la prova sarebbe equilibrata, vista "la vocalità e la voglia di dominare il palco" di entrambi.

In un primo momento i due sfidanti si sono mostrati stupiti dalla proposta, ma anche curiosi di cimentarsi in questa sfida.

Aka7Even e Raffaele dovranno cantare e ballare un brano di Katy Perry guidati dal corpo di ballo! Cosa pensate del guanto di sfida lanciato dalla prof Arisa? #Amici20 pic.twitter.com/7jlmt414iP — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) April 7, 2021

La reazione di Aka7even

In seguito, però, Aka7even ha esternato qualche dubbio e perplessità sulla sfida assegnatagli.

Infatti, Aka ha sottolineato di non aver mai ballato prima sul palco e di pensare di non essere in grado di farlo, soprattutto se c'è da imparare una vera e propria coreografia insieme ad un corpo di ballo.

I compagni hanno cercato di incoraggiarlo dicendogli che si sarebbe sicuramente trattato di una coreografia con una difficoltà commisurata al loro essere cantanti, ma Marzano ha evidenziato che, a differenza sua, Raffaele ha sempre ballato e si è sempre mosso sul palco.

Inoltre, Aka7even ha dichiarato che non ritiene corretto di essere valutato sul ballo e che crede che la sfida sia poco equa, visto che gli viene richiesto qualcosa di completamente diverso da quello che fa di solito.

"Mi devo esibire al circo o ad Amici di Maria De Filippi?" sono state le parole di Marzano, che ha ribadito diverse volte il fatto che la sfida è secondo lui ingiusta. Infatti, il ragazzo sta già vivendo un momento di difficoltà all'interno della scuola e crede che questa prova non faccia altro che metterlo ulteriormente in difficoltà, costringendolo a cimentarsi in qualcosa che non gli appartiene.

Il daytime si è concluso con un confronto tra Aka e Tancredi. Tancredi gli ha consigliato di non affrontare la performance in modo troppo negativo, ricordandogli che se proprio pensa di non essere in grado, ha comunque la possibilità di rifiutare la sfida.