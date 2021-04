La soap opera turca DayDreamer - le ali del sogno continua a fare compagnia ai telespettatori di Canale 5. Nel corso degli episodi che verranno trasmessi dal 12 al 16 aprile 2021, si assisterà al tanto atteso ritorno di fiamma tra i due protagonisti Sanem Aydin e Can Divit.

DayDreamer, trame al 16 aprile: Emre geloso della moglie Leyla

Gli spoiler sulle puntate in programmazione sulla rete ammiraglia Mediaset da lunedì 12 a venerdì 16 aprile 2021 dalle 16:40 circa, svelano che Emre e Leyla saranno turbati sia per la salute di Nihat e per la loro nuova attività incentrata sulla musica.

Quest’ultimo dopo aver avuto un malore a causa dell’alimentazione scorretta farà visita ad Aziz e Mihriban, con la convinzione di poter assaporare il cibo preparato dalla padrona di casa: a sorpresa la coppia costringerà il signor Aydin a fare un po’ di attività fisica. Inoltre Nihat darà l’impressione di non essere per niente felice, quando apprenderà che sua figlia Sanem si trova con Can per non mancare a un incontro di lavoro. Il signor Aydin per non sentirsi di nuovo male inizierà a fare una dieta consigliata da Leyla, Melahat e dalla moglie Mevkibe.

Nel contempo Leyla incontrerà Ferit, il suo primo insegnante di canto, facendo ingelosire il marito Emre: in particolare quest’ultimo crederà che l’uomo sia interessato alla sua amata.

Il timore di Can, Sanem riceve una lettera da Yigit

Intanto Sanem e Can faranno un ballo romantico durante la serata trascorsa con Emre e Leyla, nel locale in cui a intrattenere tutti i presenti sarà Ferit con alcuni amici. A questo punto la scrittrice e il fotografo decideranno di dormire a casa dei rispettivi fratelli.

Successivamente Sanem si recherà davanti al negozio di Cemal e ascoltando una conversazione telefonica apprenderà che in un magazzino verranno nascoste delle creme clonate: la scrittrice e il fotografo riusciranno ad introdursi nel deposito in questione portando via con loro due barattoli di crema.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Dopo essere stato avvertito da Volkan, il primogenito di Aziz metterà piede in un bar con Sanem ed entrambi sorprenderanno Cemal in compagnia di Yigit: quest’ultimo cercherà di giustificarsi, facendo credere alla scrittrice di aver cercato di proteggerla.

Can non appena vedrà Sanem confusa, abbastanza deluso e intimorito dall’idea di non essere creduto si avvierà verso l’auto, venendo subito raggiunto dalla sua ex fidanzata.

Scendendo nel dettaglio, la sorella di Leyla dopo aver ordinato a Yigit di non intromettersi più nella sua vita privata darà un bacio al fotografo. Il giorno seguente Sanem riceverà una lettera dall’editore, che le dirà di aver deciso di tornare a vivere in Canda e di averle lasciato tutti i diritti dei libri.

Arriva Selim, il sospetto di Mevkibe e Nihat su Can e Sanem

A questo punto Can e Sanem si cercheranno a vicenda. Il fotografo intanto con la complicità di Bulut riuscirà a far chiudere il negozio di Cemal, invece la scrittrice riacquisterà la barca del suo ex fidanzato. In seguito alla tenuta di Mihriban metterà piede Selim, un vecchio amico di Huma e Aziz. Sanem e Can torneranno insieme all'insaputa di Mevkibe e Nihat: quest’ultimo e la moglie però finiranno per sospettare, per il fatto che la loro secondogenita passerà gran parte delle sue giornate al fianco di Can.

Per concludere Emre e Leyla faranno i conti con alcuni problemi legati alla loro attività, mentre i collaboratori della Fikri Harika rimarranno delusi dall’esito di una riunione.