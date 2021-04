Le prime tre puntate del serale di Amici 20 sono state molto seguite dai telespettatori che hanno assistito a diversi colpi di scena. Innanzitutto la doppia eliminazione che ha caratterizzato tutte tre le serate e, successivamente, la scoperta del secondo eliminato che non avviene in puntata ma bensì viene rivelata dalla conduttrice Maria De Filippi quando i ragazzi tornano in casetta dopo la gara. Uno dei concorrenti più amati dai telespettatori è sicuramente il cantante supportato da Anna Pettinelli, Luca in arte Aka7even. Quest'ultimo fa parte della squadra Pettinelli-Peparini che ha al proprio interno solo tre concorrenti: Samuele, Giulia e Aka7even.

Aka7even ha perso tutte le sfide al Serale

Luca nelle prime tre serate ha avuto modo di esibirsi poco rispetto ad altri concorrenti, in quanto la prima parte delle serate fino ad adesso è sempre stata caratterizzata dalla sfida tra le squadre di Arisa-Cuccarini e Zerbi-Celentano. Ma in quelle poche esibizioni che ha presentato nelle tre serate, non ha ottenuto l'apprezzamento della giuria composta da Stefano De Martino, Stash ed Emanuele Filiberto. In pratica Aka7even non ha vinto neanche una sfida contro i suoi compagni di talent e, addirittura, nella seconda puntata ha rischiato l'eliminazione insieme al cantante Leonardo. Alla fine ha superato la gara a eliminazione della seconda puntata, ma nella terza puntata la sua unica esibizione sul brano ''Rapide'' è stata bocciata dai giudici, i quali hanno preferito Tancredi.

Il giudice Stash, in particolare, gli ha confessato di non vedere più la grinta che prima lo caratterizzava e lo ha spronato a fare meglio. Così anche Stefano De Martino gli ha detto di vederlo insicuro e questa insicurezza la trasmette anche agli altri.

Il cantante si sfoga con i suoi amici in casetta

Alla fine ad essere eliminati nella terza puntata sono stati il ballerino Tommaso e la ballerina Rosa Di Grazia.

Ma Aka7even, una volta tornato in casetta è apparso disperato e ha confessato a Enula e Tancredi di sentirsi sfiduciato in quanto non ha vinto neanche una sfida dall'inizio del serale. "Sono il peggiore del Serale" ha dichiarato, mentre Enula ha cercato di consolarlo dicendogli che stava esagerando. Tancredi, invece, ha dichiarato di capire la posizione di Luca che a suo parere non sta affatto dimostrando il suo talento, in quanto traspaiono sul palco le sue paure e le sue debolezze.

Alla fine Luca ha cercato consolazione anche nel suo amico Samuele e gli ha espressamente detto che c'è qualcosa in lui che non va. Il cantante ha aggiunto che questa settimana cercherà di dare il massimo e lo farà per se stesso, ma qualora dovesse accorgersi che neanche questo tentativo andrà a buon fine, deciderà di abbandonare il programma in quanto sente che si sta umiliando e non è gusto che sia così.