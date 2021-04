In attesa della settima puntata del Serale di Amici, prevista su canale 5 per sabato 1 maggio 2021, i ragazzi hanno cominciato a preparare le loro esibizioni. In particolare il cantante Tancredi è stato coinvolto in diversi guanti di sfida, tra cui uno lanciato dalla professoressa Anna Pettinelli. In particolare la stessa, ha richiesto a Tancredi e ad Aka7even, il suo alunno, di scontrarsi su una versione a cappella del celebre brano "Hallelujah" di Leonard Cohen. Con questo guanto di sfida la Pettinelli vuole dimostrare al pubblico e alla giuria che il suo alunno Aka7even sa cantare meglio di Tancredi.

Le parole della coach di Tancredi, Arisa e la controrisposta della maestra Anna Pettinelli

Tancredi è apparso subito infastidito da questa richiesta in quanto si sente più a suo agio nei panni del cantautore piuttosto che in quello dell'interprete con una bella voce. Infatti il cantante ha ribadito che pensa di aver dimostrato chi è a tutti fino ad adesso, e secondo lui non ha senso questa sfida in quanto non ha mai pensato di essere il cantante più bravo della trasmissione. Ad incoraggiarlo è intervenuta telefonicamente la sua maestra Arisa, che gli ha consigliato di rifiutare questa sfida qualora non sentisse di portarla avanti, ma di provarci comunque in sala prove almeno una volta. Inoltre Arisa ha consigliato a Tancredi di personalizzare l'esibizione e di aiutarsi magari battendo i piedi o schioccando le dita.

Successivamente i due ragazzi a confronto hanno ricevuto la chiamata della maestra Pettinelli che ha ribadito la sua posizione, dichiarando che lo scopo di questo guanto è proprio quello di dimostrare chi sa cantare meglio. Per questo lei non è d'accordo con l'opinione di Arisa, in quanto i ragazzi dovranno esibirsi senza personalizzare il brano e senza alcun tipo di accompagnamento.

Dopo aver parlato anche con la maestra Pettinelli, Tancredi ha deciso di provare in sala prove a preparare il brano come richiesto dalla stessa.

Tancredi in sala prove perde la pazienza e decide di non accettare la sfida

Arrivato in sala prove, il cantante Tancredi, con l'aiuto di una maestra di canto, ha provato a portare a termine l'esibizione.

Subito, però, sono emersi dei problemi inerenti la tonalità del brano e l'intonazione. Dopo aver provato varie volte, il cantante ha perso la pazienza e ha esclamato: "Non lo faccio, non me ne frega un *** di farlo. Perché dovrei cantare Hallelujah? Mi sembra di aver fatto capire chi cavolo sono e che cavolo faccio e sicuramente non canterò questa canzone a cappella". Tancredi, in effetti, è apparso visibilmente in difficoltà mentre studiava questo brano e ha anche aggiunto che se avesse potuto almeno personalizzarla, forse sarebbe riuscito a portare a termine l'esibizione. Dunque alla fine il cantante ha deciso di rifiutare la sfida proposta dalla Pettinelli, in quanto lui pensa di avere altre qualità e non ha mai detto di essere il più bravo nel canto.