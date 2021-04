Nel daytime di oggi 27 aprile 2021, Maria De Filippi si è arrabbiata per il comportamento dei ballerini del talent show "Amici 20". Inizialmente era prevista una gara di esibizioni tra tutti i concorrenti di Amici, e a decretare la vittoria di uno di essi è previsto il televoto. Sicuramente è una occasione importante per i cantanti di presentare i loro inediti e di farsi ascoltare ulteriormente dal grande pubblico e per i ballerini di mostrarsi in una esibizione a loro scelta. Però mentre i cantanti e i ballerini si recavano in studio è accaduto qualcosa di spiacevole che non non è piaciuto alla conduttrice Maria De Filippi.

I ballerini fanno tardi a prepararsi e quindi Maria, arrabbiata, annulla la gara al televoto

I ballerini, infatti, non hanno preso tutte le loro cose come gli era stato chiesto e una volta arrivati in studio sono dovuti rientrare in casetta. Una volta in casetta i ballerini hanno tardato a recuperare i loro oggetti e solo Samuele risultava essere davvero pronto come la redazione gli aveva chiesto. Ad un certo punto la conduttrice si è collegata con i cantanti già arrivati in studio e gli ha comunicato che avrebbero partecipato alla gara al televoto solo loro in quanto i ballerini dovevano imparare a rispettare coloro che lavorano in studio, arrivando puntuali. Successivamente Maria si è collegata anche con i ballerini e gli ha comunicato che, dato il loro ritardo, non si sarebbero esibiti.

La ballerina Giulia Stabile ha cercato di spiegare alla conduttrice che c'è stato un errore di comprensione da parte loro in quanto non volevano assolutamente mancare di rispetto, ma Maria li ha fatti rientrare in casetta lo stesso.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

I cantanti si sono esibiti presentando i loro singoli e Maria ci ha ripensato parlando con Samuele

In ordine Aka7even, Tancredi, Deddy e Sangiovanni si sono esibiti portando i loro singoli. Luca ha cantato di nuovo "Loca", il singolo presentato in puntata, mentre Tancredi ha cantato la sua ultima canzone "Leggi dell'universo".

Invece Deddy e Sangiovanni hanno cantanto singoli già editi e rispettivamente "0 passi" e "Gucci bag". Dopo la gara tra cantanti, Maria ha chiuso il televoto ma ad un certo punto è entrato in studio Samuele. Il ballerino ha spiegato che lui in realtà era già pronto in saletta quando la conduttrice ha rimproverato i suoi compagni e si è mostrato molto triste per il provvedimento della conduttrice. Maria, d'altra parte, ha spiegato a Samuele di essere rimasta male dopo aver visto la reazione dei ballerini rientrati in casetta scoraggiati. Inoltre gli ha spiegato che a lei non interessa della punizione, ma che i suoi compagni abbiano capito il loro comportamento sbagliato. Poi Maria ha dato il compito a Samuele di spiegare la sua posizione agli altri ballerini e, solo qualora avessero realmente capito, lei sarebbe stata disponibile a farli rientrare in gara.