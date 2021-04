Nel daytime di Amici 20 andato in onda giovedì 22 aprile su Canale 5, il ballerino e insegnante Kledi Kadiu è tornato nel talent di De Filippi come giudice in una gara tra i ballerini rimasti in gioco.

Un ritorno importante per Kledi, che si è fatto conoscere dal grande pubblico proprio lavorando come ballerino professionista nel talent di De Filippi dal 2001 al 2012, per poi diventare maestro di danza all'interno della scuola fino al 2017. Quest'anno Kledi è tornato come giudice del torneo di danza, mettendo in palio un premio prestigioso per il primo classificato.

Prima dell'inizio della gara, il ballerino ha rivelato di essere veramente molto emozionato all'idea di tornare nel programma e di vivere un momento del genere insieme ai ragazzi.

La gara

Per decretare un vincitore il ballerino e insegnante Kledi ha dovuto ammirare ogni ballerino in gara esibirsi con una coreografia a propria scelta. Nel daytime andato in onda il 22 aprile su Canale 5 si sono esibiti solo Samuele e Serena.

Samuele ha ballato la coreografia creata da lui in onore della fidanzata, che aveva già presentato in una delle puntate del serale. Il ragazzo ha danzato sulle note di "Mantieni il bacio" di Michele Bravi, ricevendo diversi complimenti da parte di Kledi che ha apprezzato la sua maturità e capacità di esprimersi.

Serena, invece, ha ballato una coreografia di neoclassico sul brano "New York, New York". Kledi ha rivelato di conoscere già la ballerina e di aver avuto modo di lavorare diverse volte con lei in alcuni stage di danza sin da quando era una ragazzina. De Filippi, quindi, ha domandato a Serena come fosse Kledi come insegnante e la giovane l'ha definito esigente, ma non severo.

Kledi ha confermato, dichiarando di essere esigente proprio nel tentativo di aiutare giovani danzatori a migliorare.

Dopo la performance, Kledi ha detto a Serena di apprezzare molto le sue evidenti doti tecniche, ma di trovarla troppo concentrata sull'esecuzione e sul ballare bene, piuttosto che sul trasmettere le proprie emozioni.

Un appunto che anche Raimondo Todaro aveva fatto qualche giorno prima alla ragazza, invitandola a lasciarsi andare di più sul palco.

Il premio in palio

In attesa che anche gli altri ballerini si esibiscano, Kledi e De Filippi hanno rivelato quale sarà il premio per il vincitore. Infatti, Kledi ha dichiarato di star organizzando una serata in onore di Carla Fracci che avrà luogo il prossimo 26 agosto a Cervia e di desiderare che il vincitore possa prendere parte alla serata, esibendosi quindi di fronte al pubblico e alla grande ballerina. I ragazzi sono apparsi tutti visibilmente emozionati e onorati all'idea di poter prendere parte a questo importante evento. Nei prossimi daytime si scoprirà chi vincerà la gara e potrà quindi ricevere questo prestigioso premio.