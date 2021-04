Grande attesa per la puntata finale de La Fuggitiva in onda lunedì 26 aprile su Rai 1 alle 21:25. Arianna (Vittoria Puccini) e Marcello (Eugenio Mastrandrea) continuano a cercare la verità, ma cadono nella trappola degli uomini di Manara, decisi a farli fuori.

Aspettando la conclusione della fiction, Eugenio Mastrandrea ha rilasciato un'intervista nella quale ha parlato del personaggio che interpreta, un giornalista disposto a tutto pur di mantenere fede al suo senso di giustizia. Una promessa a se stesso che porterà a estreme conseguenze.

La Fuggitiva: Marcello aiuta Arianna a dimostrare la sua innocenza

Eugenio Mastrandrea è stato intervistato da Tele Sette. Ne La Fuggitiva veste i panni di Marcello Favini, un giornalista d'altri tempi che cerca la verità e non scende a compromessi. Valori che hanno un prezzo molto alto, come spiega l'attore: ''Marcello è un giornalista che racconta i fatti per come sono, prova a cantare fuori dal coro e dice sempre la sua con grande onestà intellettuale''. Ed è proprio così: l'affascinante Favini ha deciso di dare una mano ad Arianna, accusata ingiustamente della morte del marito.

Marcello ha diversi punti in comune con Eugenio Mastrandrea, come racconta: ''Anche io guardo oltre, ma solo quando serve e non per il solo gusto di farlo''.

Come sul set, l'attore ha instaurato un ottimo rapporto con Vittoria Puccini (Arianna), che descrive come esuberante e piena di vita, ricca di sorprese: ''È lei che nelle situazioni di pericolo ha il coraggio di agire, io sono più tecnologico''.

Anticipazioni puntata finale La Fuggitiva: trappola pericolosa e il rapimento di Simone

I telespettatori si sono affezionati a Marcello, un giornalista che non scende a compromessi e che dona tutto se stesso per la causa di Arianna. Tuttavia, questa sua indole potrebbe costargli molto cara, come svela Mastrandrea: ''Il suo fortissimo senso di giustizia lo porterà alle estreme conseguenze, fino a mettere a repentaglio la propria vita''.

Ed è proprio così, Secondo quanto raccontano le anticipazioni sulla puntata finale de La Fuggitiva: Arianna e Marcello cadranno in una trappola macchinata dagli uomini di Manara. A intervenire sarà Michela.

La Fuggitiva, possibile seconda stagione su Rai 1

Ci sarà un seguito per questa fortunata fiction? Le premesse ci sono tutte. Il rapimento di Simone, che Arianna e Marcello scopriranno dai media mentre si sono rifugiati nella villa, potrebbe avere altre inaspettate conseguenze. Inoltre, il successo in termini di ascolti fa ben sperare nell'arrivo de La Fuggitiva 2. Se si decidesse per la seconda stagione, la messa in onda delle nuove puntate potrebbe essere fissata per la fine del 2021.