Secondo le ultime anticipazioni della soap opera americana Beautiful, nelle puntate che andranno in onda su Canale 5 da lunedì 26 aprile a sabato 1° maggio, Sally scoprirà di avere una malattia rara e allo stesso tempo incurabile. Entrando nello specifico della vicenda, la dottoressa Escobar dirà alla donna che le resterà solo un mese di vita. Intanto Katie assisterà alla scena e consolerà Spectra. Quest'ultima farà promettere a Logan di non rivelarlo a nessuno. Nonostante ciò, la sorella di Brooke non riuscirà a mantenere il segreto e lo dirà prima a Bill e poi anche a Wyatt.

Infatti Katie, riterrà giusto che il giovane Spencer sappia la verità sulle condizioni di salute della sua ex.

Sally ha una malattia incurabile

Nelle puntate in onda la settimana prossima, Sally non dirà la verità a Wyatt sulla sua presenza in ospedale, in quanto non vorrà la sua compassione. Nel mentre il giovane vorrà troncare la relazione con Sally in modo pacifico.

Quinn e Shauna saranno felicissime al pensiero che i loro figli potrebbero convolare a nozze: proprio per questo motivo le due amiche fantasticheranno sui dettagli della cerimonia.

Katie proverà a consolare Spectra

Spectra sarà disperata e avrà molta paura all'idea che potrebbe morire da un momento all'altro. Intanto Katie sarà anche lei in ospedale e assisterà per caso alla scena: la donna deciderà di avvicinarsi alla figlia di Shauna per rassicurarla.

Quest'ultima chiederà a Logan di non rivelare a nessuno il segreto, in quanto non desidera ricevere la pietà da parte di nessuno. Logan quindi deciderà di comunicare la notizia solo a Bill Spencer.

Intanto Thomas sarà sempre più ossessionato da Hope e proverà riconquistarla in tutti i modi.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Katie dirà a Wyatt che Sally è in fin di vita

Nonostante la promessa fatta a Sally, Katie non riuscirà a mantenerla. Infatti Logan riterrà giusto che Wyatt sappia tutta la verità e, quindi, comunicherà all'uomo che la sua ex è in fin di vita e potrebbe morire da un momento all'altro

Nel mentre Thomas bacerà Zoe davanti a tutti e spererà che Douglas abbia una reazione tale da portare Hope a reagire.

Poco dopo Katie e Bill chiederanno a Wyatt di non svelare a Sally che sa tutto riguardo alle sue critiche condizioni di salute: i due chiederanno a Spencer di rispettare le volontà della donna. Infatti, quando quest'ultimo incontrerà Spectra, la donna cercherà di nascondergli quanto stia soffrendo. Infine Brooke e Ridge si riavvicineranno e ribadiranno tutto il proprio amore.