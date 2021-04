La scorsa settimana, tra gli eliminati del serale di Amici 20 c'è stata anche la ballerina Rosa Di Grazia, la quale ha dovuto abbandonare definitivamente in programma della De Filippi. Rosa è stata sconfitta al ballottaggio finale da Deddy, con il quale è nata una storia d'amore all'interno della scuola di talento più famosa del piccolo schermo. Un duro colpo per la coppia che ha dovuto dividersi e ad accusare maggiormente il colpo è stato Deddy che, nel corso delle ultime ore, è scoppiato in lacrime ripensando al suo percorso con Rosa. Intanto la ballerina, dall'esterno della scuola, pensa al suo futuro professionale.

Le lacrime di Deddy ad Amici ripensando alla sua fidanzata Rosa

Nel dettaglio, quando c'è stato il verdetto finale per l'eliminazione dal Amici 20, Rosa ha tranquillizzato Deddy dicendogli che lo avrebbe aspettato fuori e che faceva il tifo per lui in vista della finale.

In questi giorni, però, per Deddy non è stato facile abituarsi alla "nuova vita" in casetta senza la sua amata e si è lasciato andare ad un momento di sconforto.

Il cantante è scoppiato in lacrime sul letto della sua fidanzata mentre ripeteva a se stesso: "Cosa mi ha fatto? Guarda quanto sono innamorato".

Deddy si sfoga con Aka7even

Deddy non ha nascosto che ci sono dei momenti in cui pensa di voler lasciare definitivamente la scuola di Amici 20 ma poi ci ripensa e lo fa in primis per Rosa.

"La felpa che mi ha lasciato ha il suo profumo" ha aggiunto poi Deddy sfogandosi con Aka7even che ha cercato un po' di rincuorarlo e di tirargli su il morale dopo questo crollo emotivo.

In attesa di scoprire come si evolverà la relazione tra Rosa e Deddy nel momento in cui i due potranno ricongiungersi insieme fuori dalla scuola di Amici 20, la chiacchieratissima ballerina di questa edizione ha recentemente parlato di quello che potrebbe essere il suo futuro fuori dal programma di Maria De Filippi.

Il futuro di Rosa Di Grazia dopo l'eliminazione da Amici

"La velina? È pur sempre danza" ha ammesso Rosa aggiungendo però che non è ciò a cui aspira anche se il suo sogno sarebbe quello di poter proseguire il percorso nel momento della televisione.

Il "mito" per Rosa resta la ballerina Elena D'Amario, anche lei nata all'interno della scuola di Amici e ormai diventata una delle artiste più quotate e richieste a livello internazionale.

"È stato un onore immenso ritrovarsi in sala con lei" ha ammesso Rosa aggiungendo che Elena in questi mesi è diventata una sorta di sorella per lei all'interno della scuola. "Un punto di riferimento" ha chiosato Di Grazia parlando di Elena.

Riuscirà Rosa a trovare davvero la sua strada come ballerina nel mondo del piccolo schermo? I fan dell'allieva di Amici, osteggiata per tutto l'anno dalla prof Celentano, sperano di sì.