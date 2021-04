Oggi, giovedì 15 aprile, è stata registrata la quinta puntata del serale di Amici 20, quella che andrà in onda su Canale 5 sabato 17. Sul web stanno cominciando a circolare le anticipazioni di quello che è successo in studio, in primis i nomi degli allievi che sono finiti a rischio eliminazione. Le tre squadre del cast si sono confrontate su molte prove, tra cui alcuni guanti di sfida che sono stati lanciati durante la settimana. Lo spareggio di fine serata è stato tra Deddy e Martina: l'esito della votazione della giuria, come sempre, sarà dato in casetta e non in studio davanti al pubblico.

Tre manche per scegliere chi eliminare da Amici

La quinta puntata del serale di Amici, segna il giro di boa della ventesima edizione: salvo allungamenti al momento non previsti, tra quattro settimane si conoscerà il nome del vincitore del talent-show. La registrazione di giovedì 15 aprile, dunque, è stata molto importante per i ragazzi e per il loro futuro nella scuola: chi è riuscito a rimanere nella classe al termine delle tre manche della serata, ha fatto un bel passo avanti nella competizione.

Le anticipazioni che stanno circolando in rete, informano i fan del programma che anche sabato 17 aprile assisteranno a tre avvincenti partite tra le tre squadre del cast. Il team che ha iniziato la puntata con un piccolo vantaggio, è quello capitanato da Arisa e Lorella Cuccarini: le prof hanno avuto la possibilità di schierare quattro diversi talenti (Tancredi, Raffaele, Alessandro e Martina), a differenza dei colleghi che si sono avvalsi delle performance di soli tre allievi per gruppo.

Spareggio decisivo per la gara di Amici 20

La giuria formata da Stefano De Martino, Stash ed Emanuele Filiberto di Savoia ha espresso preferenze e critiche, decretando la vittoria di un team su un altro al termine di ogni manche della serata. La quinta puntata di Amici, dunque, sabato 17 aprile proporrà ai telespettatori vari colpi di scena: i talenti che sono finiti al ballottaggio alla fine di ogni partita, sono Martina e Deddy.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

I ragazzi hanno interpretato i loro "cavalli di battaglia" ed hanno provato a convincere i giurati di meritarsi di proseguire la gara almeno per un'altra settimana. Come accade da più di un mese a questa parte, però, l'esito di questo spareggio non è stato dato in studio: gli allievi sono rientrati nella casetta dove vivono, e soltanto lì hanno conosciuto il nome dell'eliminato dalla viva voce di Maria De Filippi.

Professori di Amici protagonisti del serale

Tra i tanti guanti di sfida che sono stati lanciati durante la settimana, uno in particolare ha colpito i fan di Amici: Lorella e Arisa hanno proposto qualcosa di inedito per la quinta puntata del serale. Le due prof hanno chiesto un confronto con Rudy Zerbi e Alessandra Celentano sul brano "Mi vendo" di Renato Zero: l'idea era quella di mettere in scena due performance di canto e ballo che poi saranno votate dalla giuria. La registrazione che Maria De Filippi ha condotto il 15 aprile, ha visto ancora una volta gli insegnanti protagonisti assoluti delle partite e dei faccia a faccia tra gli alunni ancora in gioco: le decisioni dei tutor negli schieramenti, sono state fondamentali nella scelta degli allievi che hanno rischiato l'eliminazione.

Il quinto appuntamento in prime time con il talent-show più longevo della tv italiana, andrà in onda sabato 17: le prime quattro puntate hanno fatto registrare ascolti record (una media di quasi 6 milioni di spettatori a serata) ed hanno ricevuto un ottimo riscontro da parte del pubblico, che ha apprezzato il ritorno a un meccanismo originale, ovvero più incentrato sui ragazzi e non su ospiti o direttori artistici.