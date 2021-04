Sono passate poche settimane da quando hanno lasciato insieme U&D, ma Riccardo e Roberta sono spesso al centro del Gossip per critiche o insinuazioni sul loro rapporto. Stando a un'indiscrezione che circola da un po' sui social network, tra Di Padua e Guarnieri potrebbe esserci già "maretta". Anna Tedesco, invece, si è esposta su Instagram per dire la sua sulla coppia che si è formata di recente nel Trono Over: secondo l'ex dama, l'abruzzese sarebbe più matura e femminile rispetto a Ida Platano.

Rumor sulla coppia del Trono Over di U&D

La storia d'amore tra Riccardo e Roberta è iniziata ufficialmente poco tempo fa.

Dopo essersi corteggiati e rincorsi per anni, alcune settimane fa la dama e il cavaliere di U&D hanno deciso di scegliersi e di lasciare insieme lo show di Maria De Filippi. A distanza di qualche giorno dall'ultima apparizione sui social network, la coppia è finita al centro del gossip per una possibile crisi in corso.

Su Instagram, in particolare, si vocifera che tra Di Padua e Guarnieri ci sarebbe maretta dopo l'iniziale periodo felice vissuto in seguito all'addio alla trasmissione di Canale 5. I fan di questo amore non vogliono credere ai rumor che impazzano in rete, però è un dato di fatto che i due non si fanno vedere insieme e soprattutto affiatati in foto o video postati sui rispettivi profili.

Il parere di un'ex volto di U&D su Riccardo e Roberta

Nell'attesa di sapere qualcosa in più sulla presunta crisi in corso tra Riccardo e Roberta, i siti di gossip si stanno concentrando su alcune interessanti dichiarazioni che un'ex volto di U&D ha rilasciato sulla coppia. Chiacchierando in diretta su Instagram con Veronica Ursida, Anna Tedesco si è lasciata andare a un pensiero ben preciso sui neo piccioncini, arrivando a fare un paragone tra l'attuale compagna di Guarnieri e la sua famosa ex.

Dopo che la romana ha dato della vanitosa a Di Padua, la sua interlocutrice è intervenuta dicendo: "Lei è sempre stata molto gentile con me, a differenza di Ida che me la sono sorbita tre anni. Secondo me non c'è nessuna più vanitosa di lei e non salutava nessuno, neppure me che ero la più anziana del programma". "Si sentiva di un altro livello", ha aggiunto la abruzzese in riferimento al comportamento che Platano avrebbe avuto nel periodo in cui faceva parte del cast fisso del Trono Over.

Luci e ombre su Riccardo e Roberta dopo U&D

Spostando l'attenzione sul sentimento che è sbocciato tra Riccardo e Roberta ultimamente, Anna ha aggiunto: "Loro si assomigliano e secondo me la storia va avanti". Tornando sul legame tormentato che Guarnieri ha vissuto con Ida negli anni passati, l'ex dama del Trono Over ha detto: "L'altra era insicura, chiedeva sempre conferme". Secondo Tedesco, dunque, la Di Padua sarebbe una donna più matura e consapevole rispetto all'ex fidanzata di Guarnieri, per questo la considera più giusta per il cavaliere.

La coppia nata nel dating-show di Maria De Filippi, però, di recente ha dovuto fare i conti anche con alcune critiche. Simone Bolognesi e altri ex protagonisti della trasmissione, si sono esposti sui social network per descrivere la storia d'amore tra Riccardo e Roberta come una "montatura", una mossa studiata appositamente per mantenere alta l'attenzione dei curiosi su entrambi.

Un altro pensiero che hanno espresso degli ex di U&D, è quello secondo il quale i piccioncini sarebbero già pronti ad accettare di partecipare ad un altro format di punta di Canale 5: Temptation Island. Programma al quale il pugliese prenderebbe parte per la seconda volta dopo essersi messi alla prova con Ida non più di tre anni fa.