Secondo le ultime anticipazioni della soap opera italiana Un posto al sole, nelle puntate che andranno in onda su Rai 3 da lunedì 19 a venerdì 23 aprile ci saranno diverse novità interessanti. In particolare, Clara avrà un confronto con Barbara e capirà quanto sia stata ingenua con Alberto. Invece Rossella e Patrizio non riusciranno a riconciliarsi in nessun modo. Nel frattempo Franco vorrà fare chiarezza a tutti i costi su quanto starà accadendo ai cantieri.

Clara e Barbara avranno un confronto faccia a faccia

Nelle puntate in onda la settimana prossima su Rai 3, continuerà il triangolo amoroso tra Clara, Alberto e Barbara.

Infatti, proprio le due donne avranno un confronto faccia a faccia e Clara avrà modo di scoprire alcuni retroscena sul Palladini. Nel mentre, Jimmy vorrà tanto partire per Berlino e suo nonno Renato vorrà accontentarlo. Proprio per questo motivo, l'uomo chiamerà suo figlio Niko e la sua ex moglie Giulia per trovare tutti insieme una soluzione.

Invece Rossella proverà a ricucire il suo rapporto con Patrizio e farà un gesto nei suoi confronti per riavvicinarci a lui. Poco dopo Franco e Iodice proveranno a convincere Ernesto a stare dalla loro parte. I due, quando sembreranno riuscirci, si ritroveranno di fronte una nuova minaccia che cambierà ancora una volta i loro piani e sconvolgere nuovamente tutto.

Renato partirà per Berlino con suo nipote Jimmy

Intanto, Patrizio e Rossella non riusciranno proprio a trovare un punto d'incontro. Invece Renato accontenterà Jimmy, mentre Barbara terrà nuovamente sotto ricatto Alberto. Successivamente Ernesto dovrà affrontare le conseguenze del caso per non aver appoggiato Biagio e Pietro.

Nel frattempo Renato preparerà i bagagli e sarà pronto a partire con suo nipote alla volta della capitale della Germania. Poco dopo Roberto Ferri si ritroverà a dover affrontare nuovi problemi con i cantieri, mentre Michele spererà tanto che un'altra radio possa chiamarlo, così da cambiare finalmente aria.

Silvia e Raffaele avranno una discussione con Michele

Dunque, Renato e Jimmy arriveranno nella capitale tedesca e si godranno a pieno la vacanza. Intanto Roberto cercherà di evitare che i cantieri vegano messi sotto sequestro. Invece Niko si concentrerà sulla risoluzione di un caso che si starà rivelando più difficile del previsto.

Poco dopo Silvia e Raffaele si ritroveranno a discutere con Michele che sarà stanco della forzata permanenza in casa. Franco nel frattempo indagherà senza sosta per scoprire cosa sta accadendo attorno ai cantieri. Non resta che aspettare la messa in onda televisiva delle prossime puntate per scoprire ulteriori novità sulle vicende dei protagonisti della soap opera italiana.