In DayDreamer, la felicità di Can e Sanem sarà messa a dura prova da un terribile incidente d'auto, a seguito del quale il fotografo rimarrà a lungo in coma. Al suo risveglio si scoprirà che l'uomo avrà dimenticato gli ultimi due anni di vita e non si ricorderà quindi di Sanem.

DayDreamer, anticipazioni: Can e Sanem vittime di un terribile incidente

In Daydreamer, tra qualche settimana, Can e Sanem riusciranno a tornare insieme, nonostante tutti gli intrighi messi in campo da Yigit. Quest'ultimo infatti, verrà smascherato e lascerà Istanbul. La felicità appena ritrovata da Can e Sanem sarà però a durare poco.

Un brutto incidente infatti cambierà di colpo i loro piani. Nel dettaglio, di viene a sapere che i due decideranno di allontanarsi dalla città per vivere la loro storia lontano dalle intromissioni delle loro famiglie. Can e Sanem quindi si appresteranno a salpare con la barca per un viaggio che li porterà in giro per il mondo per un paio d'anni.

Proprio mentre saranno in auto in direzione del molo, avranno un incidente.

Can in coma, Sanem disperata

Dando uno sguardo a ciò che andrà in onda prossimamente su Canale 5, l'impatto tra il furgone e l'auto di Can e Sanem sarà terribile. I due verranno trasportati in ospedale dove Sanem, risvegliandosi, scoprirà che il suo amato è in coma. Per il fotografo le cose sembreranno mettersi male, visto che anche i medici non nutriranno molte speranze di salvarlo.

Aziz e Emre saranno distrutti, mentre Sanem si sentirà in colpa. La ragazza farà il possibile per stargli vicino leggendogli il suo libro preferito, nella speranza che il suo amore possa aiutarlo.

Can non si ricorda di Sanem dopo il coma

Fortunatamente il fotografo si risveglierà dal coma, ma non ricorderà nulla degli ultimi due anni di vita e pertanto non avrà memoria di Sanem.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

La sua mente sarà ferma alla festa dei quarant'anni della Fikri Harika. La giovane Aydin sarà disperata ma cercherà di fargli tornare la memoria in tutti i modi. La ragazza quindi, non solo riaprirà l'agenzia, ma tornerà a vestirsi come un tempo e a fare tutto ciò che faceva in passato. Nonostante gli sforzi, Can sembrerà non recuperare la memoria e Sanem sarà disperata.

Nel corso delle puntate, il fotografo comincerà ad avere dei flashback, ma sembrerà ancora lontano dalla guarigione. Sanem gli dirà di non voler impazzire di nuovo per causa sua e Can scoprirà che la ragazza è stata ricoverata per mesi in una clinica psichiatrica quando, un anno prima, lui la aveva abbandonata.

A questo punto, Divit avrà la sensazione che la propria mente non voglia ricordare la storia con Sanem solo perché si sente in colpa per averla fatta soffrire.