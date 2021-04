Secondo le ultime anticipazioni della soap opera turca Daydreamer-le ali del sogno, nelle puntate che sono andate in onda in Turchia e che presto arriveranno in Italia su Canale 5 ci saranno diverse novità interessanti.

In particolare Mihriban e Huma continueranno a contendersi Aziz che sarà stufo di tutto ciò e quindi deciderà di lasciare la Turchia per un periodo e andrà in giro per l'Europa. L'uomo sarà preoccupato dal fatto che la sua attuale compagna stia diventando sempre più simile alla sua ex moglie. Nel frattempo arriverà in città Selim, un vecchio amico delle due donne che utilizzerà questo vecchio legame solo per chiedere tanti favori.

Selim chiederà favori a Mihriban e Huma in nome della loro vecchia amicizia

Nelle puntate in onda prossimamente su Canale 5, alla tenuta di Sanem farà il suo ingresso Selim, un vecchio amico di Mihriban e Huma. Le due donne intanto, continueranno a contendersi le attenzioni di Aziz. Quest'ultimo però sarà spaventato dal fatto che la sua attuale compagna inizi a somigliare sempre di più alla sua ex moglie. Proprio per questo motivo il padre di Can ed Emre deciderà di lasciare la Turchia per trascorrere un periodo in Europa.

Selim nel mentre approfitterà proprio dell'assenza dell'uomo per entrare nuovamente nella vita delle due amiche. In particolare Huma si legherà molto all'uomo e farà di tutto per non fargli incontrare Mihriban.

Nonostante ciò quest'ultima verrà contattata dal nuovo arrivato e anche lei lo accoglierà con generosità nella sua tenuta.

L'uomo, però, chiederà favori in nome della loro vecchia amicizia alle due signore , ma in realtà sarà in combutta con una misteriosa interlocutrice e il suo unico scopo sarà solo quello di truffare entrambe le donne.

Selim vorrà truffare le due donne

Poco dopo Selim si presenterà a bordo di un auto molto lussuosa e prenoterà pranzi e cene nei migliori ristoranti, ma in realtà il suo conto in banca è in rosso. Infatti l'uomo spererà che le due amiche di vecchia data possano aiutarlo, ma non vorrà dir loro tutta la verità. In particolare l'unico obiettivo del nuovo arrivato sarà quello di estorcere soldi a Huma e Mihriban.

L'uomo, infatti, si dividerà tra le due donne, in quanto capirà di poter giocare proprio sulla rivalità delle due e di poter sottrarre quanti più soldi possibili. Intanto Mihriban, a differenza di Huma, sarà molto titubante, ma si lascerà convincere da Selim ad aiutarlo economicamente. Le due donne quindi rischieranno di essere truffate e di perdere tutti i loro soldi.

Non ci resta che attendere la messa in onda in Italia delle prossime puntate per scoprire ulteriori novità. Intanto per chi volesse rivedere gli appuntamenti precedenti con Daydreamer, potrà farlo in qualsiasi momento mediante la piattaforma gratuita di Mediaset play.