La love story tra Can Yaman e Diletta Leotta continua ad appassionare il pubblico e gli spettatori da casa. A quanto pare, nel corso degli ultimi giorni ci sarebbero stati dei risvolti a dir poco clamorosi per la coppia del momento, la quale starebbe facendo i conti con la prima crisi che li riguarda. Dopo la notizia del rinvio del matrimonio, Can e Diletta avrebbero litigato: pare infatti che la conduttrice sportiva avrebbe rifiutato l'invito della star di DayDreamer di seguirlo per un viaggio in Turchia.

Si parla di 'crisi profondissima' tra Can Yaman e Diletta Leotta

Nel dettaglio, le ultime indiscrezioni sulla coppia Can-Diletta arrivano dalla trasmissione "Ogni Mattina" trasmessa su Tv8, dove addirittura è stato svelato che i due sono in "crisi profondissima".

A quanto pare, quindi, la situazione tra i due protagonisti del Gossip del momento non sarebbe affatto delle migliori al punto che Diletta avrebbe tolto il prezioso anello che le è stato regalato un po' di tempo fa da Can, come promessa d'amore e per chiederle ufficialmente di diventare sua moglie.

Tuttavia, la conduttrice sportiva pare che non abbia fatto i "salti di gioia" di fronte alla proposta di matrimonio di Can Yaman, al punto da riuscire a convincerlo a rimandare il tutto a data da destinarsi.

L'attore Can Yaman è tornato in Turchia e avrebbe voluto Diletta al suo fianco

In un primo momento, infatti, pare che Can volesse celebrare il matrimonio il prossimo 16 agosto, giorno in cui Diletta compie 30 anni: alla fine, però, le nozze sono state rimandate.

La goccia che avrebbe fatto traboccare il vaso e che avrebbe messo la coppia in questa situazione di "crisi profondissima" avrebbe a che fare con un viaggio in Turchia che Can Yaman ha scelto di fare in questi giorni, per far visita ai suoi familiari che non vedeva da alcuni mesi.

Dallo scorso gennaio, infatti, Can si è trasferito a Roma per iniziare gli allenamenti in vista dell'inizio delle riprese di Sandokan, la nuova serie tv evento che lo vedrà protagonista sul piccolo schermo, nei panni della Tigre di Mompracem.

Diletta Leotta e il rifiuto a Can Yaman

Ebbene, sembrerebbe che Can Yaman abbia chiesto a Diletta di accompagnarlo in questo suo viaggio in Turchia, così da potergli far conoscere la sua famiglia, i suoi amici e le sue orgini.

Peccato, però, che anche questa volta la reazione di Leotta non sarebbe stata positiva e la conduttrice avrebbe rifiutato l'invito del suo fidanzato.

Per quale motivo? Non si esclude che il suo "no" possa essere dettato da scelte lavorative.

Sta di fatto che Can non avrebbe gradito il "no" da parte della sua fidanzata e al momento tra i due ci sarebbe un clima di gelo.