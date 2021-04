Mentre le voci di un matrimonio imminente tra Can Yaman e Diletta Leotta si fanno sempre più insistenti, due noti paparazzi, Alessandro e Paolone, durante una diretta Instagram, hanno lanciato un'indiscrezione destinata a far parlare. In pochissimo tempo, la notizia ha fatto il giro del web: la madre dell'attore turco non vedrebbe di buon occhio la relazione tra su figlio e la giornalista di Dazn. Sarà davvero così o si tratta solo di un'illazione?

Can e Diletta: amore contrastato dalla mamma di lui?

Due paparazzi hanno affermato di recente su Instagram, sostenendo di avere delle fonti certe che risiedono in Turchia, che la signora Guldem, bellissima mamma di Can Yaman, non approverebbe la storia d'amore che vede coinvolto il figlio e Diletta Leotta.

A sostegno di tale ipotesi, i sopracitati paparazzi hanno fatto notare che nel profilo social della madre dell'attore ci sono foto della signora con le attrici che hanno recitato al fianco di Yaman. Ad esempio, Guldem compare al fianco di Demet Ozdemir, la Sanem di DayDreamer, con la quale si vociferava anche che Yaman avesse avuto una relazione, ma mai con accanto Diletta.

La cosa è molto strana visto che presto Leotta potrebbe diventare sua nuora, ma sta di fatto che per il momento si tratta solo ipotesi e non vi è nulla di certo e confermato. Di contro, Can ha sempre affermato che la mamma è stata per lui sempre molto importante, avendolo supportato anche nelle sue scelte lavorative, per cui è possibile che semplicemente, Guldem stia un passo indietro solo per permettere al figlio di vivere la meglio la sua storia d'amore.

L'attore amato dalla famiglia Leotta

È certo invece che la famiglia Leotta ha accolto nel migliore dei modi Can: l'attore è comparso vicino alla futura suocera, la signora Ofelia, nonché con il fratello della fidanzata. Inoltre, poco prima di Pasqua, Diletta e Can hanno passato un brevissimo periodo di vacanza a Catania, città natale della giornalista, dove il turco ha conosciuto anche il padre della sua amata fidanzata.

Per ciò che riguarda invece le nozze, come Can stesso ha dichiarato durante un'intervista a Vanity Fair, la coppia preferisce mantenere un po' di privacy ma non è escluso che qualora ci sia una data certa, i due non vogliano condividere con i fan la lieta notizia. Frattanto, attore e giornalista non perdono occasione per passare del tempo insieme, tra scatti social e coccole.

Can appare sereno al fianco della bellissima Diletta per cui pare assai improbabile che qualcosa, come la disapprovazione materna, lo possa turbare. Solo tempo confermerà o smentirà se davvero la storia d'amore del figlio sta turbando Guldem.