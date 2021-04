In Beautiful ci sarà un colpo di scena che porterà Ridge a sposare Shauna in una cappella di Las Vegas. Lo stilista si ubriacherà dopo aver scoperto del tradimento di Brooke con Bill. E proprio Fulton, con la complicità dell'amica Quinn, riuscirà a diventare la nuova signora Forrester.

Beautiful, anticipazioni: Ridge scopre il tradimento di Brooke con Bill

In Beautiful tra qualche settimana, i telespettatori assisteranno al tradimento di Brooke con Bill. I due, in un momento di debolezza si baceranno e la scena verrà vista di nascosto da Shauna, la quale farà in tempo anche a filmarla.

In seguito il video entrerà in possesso di Quinn che lo sfrutterà a suo vantaggio per distruggere una volta per tutte la sua acerrima nemica. Quinn infatti, approfitterà di un party organizzato da Eric per la riconciliazione di Brooke e Ridge per fare in modo che lo stilista veda il filmato del tradimento.

Beautiful, prossime puntate: Ridge vola a Las Vegas con Shauna e la sposa

In Beautiful dunque, Ridge vedrà con i suoi occhi il bacio tra Brooke e Bill e ne sarà sconvolto tanto da arrivare a sferrare un pugno in pieno volto al magnate. A nulla varranno i tentativi di giustificarsi di Brooke. Ridge non ne vorrà sapere e deciderà di seguire Shauna a Las Vegas. Dando uno sguardo alle anticipazioni riguardanti ciò che è andato in onda negli Usa lo scorso giugno, lo stilista passerà una notte di passione e divertimento con la madre di Flo.

L'uomo si ubriacherà e finirà addirittura per sposare Shauna, anche se al suo risveglio non ricorderà nulla di ciò che è accaduto.

Beautiful, anticipazioni: Quinn fa in modo che Shauna sposi Ridge

Scendendo nel dettaglio, si scoprirà che Shauna sarà riuscita a diventare la moglie di Ridge, grazie alla complicità di Quinn. Quest'ultima infatti, si sarà appropriata dei documenti del divorzio tra Ridge e Brooke che lo stilista non aveva tenuto nel cassetto e, con uno stratagemma farà sì che Carter li depositi in tribunale, rendendo effettivo il divorzio.

A questo punto, sembrerà che il piano di Quinn atto a disfarsi della sua acerrima nemica Brooke sia andato in porto, ma i colpi di scena in Beautiful non saranno ancora finiti. Brooke suo malgrado, verrà a sapere che Ridge ha sposato Shauna ma arriverà anche il momento in cui Eric scoprirà i sotterfugi della moglie. Nel dettaglio, il patriarca dei Forrester smaschererà la moglie davanti al resto della famiglia.

L'aver costretto Ridge a sposare Shauna con l'inganno sembrerà costare caro a Quinn che vedrà il suo matrimonio con Eric seriamente in pericolo. Forrester caccerà per sempre la moglie dalla Villa? Per scoprirlo, non resta che attendere le prossime anticipazioni di Beautiful. Si ricorda che la soap tv americana va in onda tutti i pomeriggi su Canale 5 nel consueto orario delle13:40.