Amore ostinato (Indina Ask) dovrebbe partire già a fine maggio e occuperà il palinsesto di Canale 5 sino a settembre. In questa serie, Can interpreterà Yalin, presidente di una società in cui verrà assunta la giovane Defne (Acelya Topaloglu). Tra loro sarà amore a prima vista.

Mentre DayDreamer si sta avviando alla conclusione, una nuova soap turca sta per sbarcare sulle reti Mediaset.

Si tratta di Indina Ask, il cui titolo in italiano dovrebbe essere Amore ostinato. Si tratta di una produzione del 2015 e rappresenta il debutto sulla scena di Can Yaman e che lo ha consacrato al grande pubblico. La serie dovrebbe andare in onda già da fine maggio e tenere compagnia ai telespettatori sino alla fine dell'estate, per un totale di 96 episodi, della durata di 40 minuti ciascuno.

Stando a quanto riportato dal settimanale Chi, dopo Amore ostinato, Mediaset trasmetterà anche un'altra soap tv turca con protagonista Can Yaman. Si tratta di Mr. Wrong il cui titolo originario è Bay Yanlis. Insomma, sembra proprio che l'azienda di Cologno Monzese stia puntando sull'affascinante attore turco, sempre più conosciuto dal pubblico italiano e recentemente al centro delle cronache rosa per la storia d'amore con Diletta Leotta.

Dopo la conclusione di Daydreamer, che dovrebbe terminare lungo il mese di maggio, i fan di Can Yaman non resteranno delusi e potranno quindi continuare a seguire il loro beniamino sempre nel daytime di Canale 5. La nuova serie dovrebbe andare in onda dal lunedì al venerdì, anche se non è ancora chiaro quale sia la fascia oraria che andrà a occupare.

Manca poco dunque, prima di vedere sugli schermi di Canale 5 Indina Ask. Ma di cosa parla questa nuova Serie TV? Dalle anticipazioni provenienti dalla Turchia, si viene a sapere che la soap narrerà le vicende di Dafne, una giovane neo laureata appena assunta dalla società di Yalin (Can Yaman).

Nelle prime puntate, la ragazza scambierà il suo capo per un addetto alla sicurezza, dando il via a un fraintendimento. Tra i due scatterà immediatamente un colpo di fulmine e con il tempo, si scoprirà come si evolverà questa vicenda sentimentale. Nel cast, oltre a Can Yaman e Acelya Topaloglu, anche Nilay Duru nel ruolo di Yesim, Eren Vurdem (Cinar) è Cem Belevi (Deniz).