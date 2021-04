Can Yaman e Diletta Leotta sono al centro del Gossip dall'inizio del 2021, da quando è venuta a galla la loro relazione. Alessandro Rosica ha espresso la sua opinione in merito alle vicende sentimentali della futura Tigre della Malesia e la presentatrice sportiva e, secondo lui, Demet Özdemir avrebbe preso le distanze da quanto sta accadendo nella vita privata del collega. Inoltre, Rosica ha informato i suoi follower che sul profilo Instagram di Can non sarebbe più possibile scrivere commenti con il nome dell'attrice perché verrebbero eliminati automaticamente.

Demet avrebbe preso le distanze da Can Yaman: il retroscena di Rosica

Alessandro Rosica ha inserito fra le sue storie Instagram un commento in merito alle vicende amorose di Can Yaman e Diletta Leotta. In particolar modo, l'influencer ha affermato che l'attrice turca Demet Özdemir, che ha lavorato con l'attore di Istanbul sul set di DayDreamer - Le ali del sogno, avrebbe preso le distanze dal collega. Rosica, infatti, ha scritto: ''Demet prende e ha sempre preso le distanze da questo circo e Can questo non l'ha mai digerito''. Per confermare le sue parole, Alessandro ha rivelato inoltre un retroscena riguardante il profilo social dell'attore turco.

Can Yaman avrebbe inibito la parola Demet sotto ai suoi post Instagram

Sempre secondo quanto riportato sull'account social di investigatoresocial, sembrerebbe, inoltre, che sul profilo Instagram di Can Yaman sia stata inibita la possibilità di scrivere la parola Demet nei commenti. A tal proposito, Rosica ha dichiarato: ''Non si può citare Demet sotto i post di Can, per magia la parola viene rimossa''.

Alessandro, parlando dei due colleghi, ha anche affermato che, a detta sua, non ci sarà mai un futuro per la coppia, come sperano invece i fan: ''Purtroppo sono sicuro. Non ci sarà mai Demet-Can''.

Diletta Leotta sbotta sui social e difende la storia d'amore con Can Yaman

Mentre i telespettatori che si sono appassionati alla storia d'amore raccontata in DayDreamer - Le ali del sogno sperano in un fidanzamento fra Can e Demet, l'attore turco, al momento continua ad essere legato a Diletta Leotta.

Negli ultimi giorni è circolata una fotografia di un bacio che la presentatrice sportiva di Dazn avrebbe dato a Ryan Friedkin nel mese di dicembre. Al momento, Yaman non ha commentato ancora la vicenda e, le ultime dichiarazioni ufficiali in merito alla storia d'amore fra la coppia del momento, sono state fatte dalla show girl. La conduttrice, infatti, ai microfoni di Striscia la notizia, ha recentemente rivelato di essere ancora fidanzata con l'attore di Istanbul, ma di avere rimandato soltanto le nozze.