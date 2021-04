Mercoledì 31 marzo, su Canale 5, in seconda serata è stata trasmessa la seconda puntata del Maurizio Costanzo Show. Tra i protagonisti della serata, c’è stato spazio per un confronto-scontro tra Mauro Coruzzi, in arte Platinette, e Tommaso Zorzi. L’opinionista, con tono provocatorio, ha chiesto al web influencer se aveva ancora voglia di dargli le “sberle” promesse dentro la casa de Grande Fratello Vip, puntando poi il dito contro il presunto vittimismo degli omosessuali.

La versione di Platinette

Tra Platinette e Tommaso Zorzi non corre buon sangue: in questi mesi, i due si sono punzecchiati a vicenda.

Il web influencer nella casa del GF Vip ha criticato Mauro per la sua posizione sulla comunità Lgbt. Dal canto suo, in un’intervista, Platinette aveva dichiarato di non guardare più il reality show di Canale 5 per non guardare personaggi come Zorzi.

In occasione della seconda puntata del Maurizio Costanzo Show, tra i due 'rivali' c’è stata la possibilità di un confronto-scontro. Coruzzi, nel ricordare l’unica volta in cui ha tolto la parrucca ai tempi di Buona Domenica, ha punzecchiato Zorzi: “Al GF Vip hai detto che mi avresti voluto dare due sberle, voglio vedere se hai ancora voglia di darmele”. Successivamente, l’opinionista ha precisato di non volere rappresentare nessuno nella sua vita, né tantomeno la comunità Lgbt.

Dal canto suo, Tommaso ha spiegato di avere detto determinate cose perché nell’intervista di Platinette si parlava di approvazione della legge Zan. A quel punto, Platinette ha prontamente invitato il 25enne meneghino a riportare le cose in modo corretto.

Zorzi: ‘Tu parlavi delle aggressioni omofobe’

Tommaso Zorzi non ha incassato la ramanzina di Platinette, ma ha riportato il suo punto di vista.

Il giovane ha spiegato di avere letto un’intervista in cui Coruzzi parlava delle aggressioni omofobe: “Lo hai chiamato vittimismo”. Mauro Coruzzi lo ha invitato per l’ennesima volta ad andare a rileggere meglio la sua intervista. Poi, ha precisato che in quel caso parlava degli uomini che "affittano l’utero". A detta di Platinette, è una cosa che non andrebbe mai fatta.

In replica, il vincitore del Grande Fratello Vip 5 ha sostenuto che quello è solamente un suo pensiero.

Non contento, Coruzzi ha precisato il suo punto di vista: “Gli omosessuali hanno un senso del vittimismo esagerato”. Prima di essere interrotti dal conduttore del Costanzo Show, Platinette ha ribadito di non volere essere l’icona di nessuno. Tommaso Zorzi, invece, ha fatto una precisazione: “Nella tua posizione privilegiata potevi esprimerti in maniera più clemente nei confronti della comunità Lgbt”. Al momento pare che il duo Zorzi-Coruzzi non sia riuscito a trovare un punto d’incontro, poiché le loro rispettive posizioni sono piuttosto distanti.