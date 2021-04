Il Paradiso delle Signore è sempre pronto a regalare nuove emozioni ai telespettatori con una settimana ricca di colpi di scena e cambiamenti per i protagonisti. Secondo le anticipazioni delle puntate dal 5 al 9 aprile, infatti, per Cosimo arriverà ancora un altro ostacolo: il giovane imprenditore perderà sua madre. Gabriella, intanto, sarà combattuta sul far leggere o meno la lettera a suo marito, ma dopo diverse indecisioni consegnerà a Cosimo la missiva di Arturo. Intanto Salvatore presterà i soldi a suo padre, ignaro di danneggiare Vittorio, già provato per il tradimento di Marta.

A questo proposito, il dottor Conti, che non partirà più a causa di un incidente sarà ostile nei confronti di sua moglie e inoltre le sue condizioni di salute peggioreranno all'improvviso. Infine, Marcello rischierà di tornare in prigione a causa delle accuse del Mantovano, mentre Dora avrà un colpo di fulmine per Nino.

Cosimo perderà sua madre: spoiler Il Paradiso delle signore

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore dal 5 al 9 aprile raccontano che Cosimo dovrà attraversare un periodo ancora più difficile che lo metterà nuovamente a dura prova. Il giovane imprenditore, infatti, dopo il fallimento dell'affare si troverà travolto dal dolore della perdita di sua madre. Delfina morirà e Gabriella, convinta in un primo momento di consegnare la lettera di Arturo a suo marito, deciderà di aspettare ancora.

In questo momento difficile, la stilista si troverà molto vicina a Salvatore, in crisi con la sua famiglia, e nel condividere i propri problemi i due avranno nostalgia della loro storia. Dopo essersi confidata con il suo ex fidanzato, Gabriella deciderà di non lasciarsi prendere dai dubbi e parlare della lettera di Bergamini a suo marito.

Cosimo sarà sconvolto dalle parole di suo padre.

Vittorio si rifiuterà di parlare con Marta: spoiler settimana 5-9 aprile

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore per la settimana fino al 9 aprile rivelano che dopo diverse incomprensioni Salvatore cederà e deciderà di concedere il prestito a Giuseppe. Il ragazzo e Agnese ignorano che in realtà l'uomo ha intenzione di mettere in pratica un losco piano che potrebbe danneggiare anche Vittorio, già provato dalle vicende sentimentali.

Il dottor Conti, infatti, non riuscirà a partire per Parigi a causa di un incidente e tornerà a casa dove sarà accudito da Beatrice. Vittorio sarà molto arrabbiato con Marta per il bacio tra lei e Dante e non lo nasconderà alla Contessa che tenterà in tutti i modi di risolvere la situazione insieme a Umberto. I due cercheranno invano di convincere Conti a parlare con sua moglie per telefono, ma lui rifiuterà di avere un dialogo con lei e pregherà i suoi familiari di non intromettersi nel suo matrimonio. Quando Vittorio tornerà al Paradiso dopo la convalescenza, si sfogherà con Armando, ma poco dopo si sentirà di nuovo male e quando sarà in preda alla febbre, Beatrice deciderà di fare una telefonata.

Marcello, invece, sarà affranto per i rischi che corre a causa delle accuse di Sergio Castrese che costringeranno le forze dell'ordine a convocarlo nuovamente in questura. Il giovane si confiderà con Ludovica, ammettendo che la sua situazione potrebbe peggiorare e rischierebbe di finire in prigione. Infine, ci sarà una bella novità per Dora che avrà un colpo di fulmine per Nino e inizierà a fantasticare sul ragazzo, anche se lui sarà convinto di non poterla rendere felice.