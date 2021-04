Prosegue l'appuntamento di successo su Canale 5 con la Serie TV turca DayDreamer - Le ali del sogno, che vede protagonista Can Yaman. Le anticipazioni ufficiali rivelano che in vista del gran finale ci saranno un bel po' di colpi di scena legati alla coppia composta da Can e Sanem. Anche negli ultimi episodi della serie i due si ritroveranno a dover superare una serie di ostacoli che a tratti sembreranno insormontabili, ma alla fine, per i due protagonisti che hanno fatto sognare il pubblico di Canale 5, trionferà l'amore.

Le anticipazioni turche di DayDreamer: Can e Sanem vittime di un incidente

Nel dettaglio, le anticipazioni turche sul finale di DayDreamer rivelano che Can e Sanem dovranno fare i conti con un terribile incidente che metterà a durissima prova il loro amore.

Colui che ne uscirà peggio da questo incidente sarà Can che, dopo un periodo in coma, si risveglierà, ma non ricorderà più niente della sua relazione con Sanem e di quello che hanno condiviso assieme nel corso degli ultimi anni.

Un durissimo colpo per Aydin che, in un primo momento, cercherà in tutti i modi di risvegliare la memoria del suo amato, con la speranza che possa ricordarsi di lei e tornare a essere felici come una volta.

Purtroppo, però, Can non ricorderà nulla di quel passato che lo vedeva felice con Sanem e alla fine, la ragazza, prenderà una drastica e dolorosa decisione.

Trionfa l'amore tra Can e Sanem: anticipazioni turche DayDreamer

Le anticipazioni turche sull'atteso finale di DayDreamer rivelano che Sanem deciderà di farsi da parte e quindi di uscire dalla vita del suo amato fotografo, così da poterlo lasciare in pace.

La separazione tra i due, però, non durerà moltissimo, perché col passare del tempo Can finirà per innamorarsi di nuovo di Aydin e alla fine tra i due riuscirà a trionfare il vero amore.

Proprio nel corso dell'episodio conclusivo della serie turca che ha appassionato il pubblico di Canale 5, ci sarà un salto temporale che porterà gli spettatori a fare un salto avanti di diversi anni. I fan di DayDreamer, quindi, scopriranno che alla fine Can e Sanem sono riusciti a coronare il grande sogno di diventare marito e moglie.

Il finale di DayDreamer, in attesa di Mr Wrong, con Can Yaman

Sarà un matrimonio felice, coronato anche dall'arrivo di ben tre figli: trattasi di tre gemellini, frutto del grande amore della coppia che ha superato un bel po' di ostacoli prima di godersi la serenità e la felicità.

Così, con questo finale scoppiettante, il pubblico di Canale 5 dirà addio alle avventure di DayDreamer, in attesa di vedere in onda la nuova serie turca con Can Yaman che è stata già acquistata da Mediaset. Trattasi di Mr Wrong (Il Signor Sbagliato), che potrebbe debuttare in tv la prossima estate.